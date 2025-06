Porsche, l'unica 911 a 4 posti di Pininfarina è in vendita a 1.250.000 dollari

La Porsche 911 è una vettura iconica, che ha fatto la storia del brand tedesco, al punto che fu commissionata, anche in una variante con 4 posti veri, a Pininfarina. L'auto, più lunga del modello originale, e con tanto di divanetto posteriore, non è mai andata in produzione, ma l'esemplare unico realizzato, oggi è in vendita sul sito hemmings.com per 1.250.000 dollari, circa 1 milione e 103 mila euro al cambio attuale. La vettura in questione, in Svezia dal 1974, era stata venduta da uno dei più grandi concessionari Porsche tedeschi ad un collezionista svedese nel colore originale blu scuro, ma dopo qualche anno fu verniciata nel verde attuale, richiamato anche nei classici cerchi Fuchs.

Meno filante della 911 come la conosciamo e con quella zona posteriore appesantita per necessità di spazio interno, rimane un esercizio di stile che la rende unica e per questo rappresenta un'auto da collezionisti. Nel tempo, la Porsche ha pensato ad altri modelli con 4 posti veri, come la 928, particolare nel design, con il motore anteriore e con il cambio al posteriore, per una migliore distribuzione dei pesi. Poi, in tempi più recenti, sono arrivate le varie la Panamera, oltre ai Suv Cayenne e Macan, mentre la 911 è rimasta, di base, una 2+2, rinnovandosi nel segno della tradizione.