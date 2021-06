Portofino M, la Ferrari “modificata” non solo nella meccanica e nelle dotazioni del comportamento dinamico

MARANELLO - La Ferrari Portofino M è stata modificata (come indica la denominazione) non solo nella meccanica e nelle dotazioni legate a comportamento dinamico e prestazioni, ma anche nell’estetica e nell’allestimento degli interni. Lievi, in verità, i ritocchi apportati dal Centro Stile della Casa, con la conferma delle linee eleganti e sportive della Portofino di prima generazione, ma impreziosite dal restyling che ha interessato frontale e coda e da un lavoro di affinamento mirato ad ottimizzare l’aerodinamica. La calandra è connotata da nuove lame in alluminio, mentre sul posteriore il nuovo scarico ha consentito di rimuovere la scatola dei silenziatori con una conseguente riduzione degli ingombri e uno snellimento complessivo del volume del paraurti. Nuovi, inoltre, i cerchi in lega diamantati.

Il Centro Stile di Maranello ha operato privilegiando anche la ricerca dell’equilibrio formale e funzionale tra esterni e interni, tenendo ben presente l’esigenza di contenere il peso e di dare maggiore spazio agli occupanti, soprattutto a quelli seduti dietro. Per questo sono stati rifatti i sedili anteriori, con profilo dello schienale ultracompatto, oltre che realizzati con un’innovativa anima interna in magnesio e con imbottiture a densità differenziata.

Una “sciabola” centrale in alluminio corre orizzontalmente suddividendo le aree dedicate a quadro portastrumenti, bocchette di climatizzazione e display passeggero nella sezione superiore. Nella zona sottostante trovano alloggio le funzioni di controllo, dominate al centro da un touchscreen da 10,25 pollici”. Tra le dotazioni mirate al comfort si fa apprezzare lo scaldacollo, utile per viaggiare en plein air anche in inverno. Di assoluta avanguardia, poi, sono i sistemi d’infotainment e di controllo dell’interfaccia uomo-macchina, che prevedono un quadro strumenti con doppio display e contagiri analogico al centro. Il sistema d’infotainment viene gestito attraverso il touchscreen collocato al centro della plancia: pensato per la massima immediatezza d’uso e fruizione dei contenuti, comprende uno schermo full HD multi­touch capacitivo con visione Split View che consente di visualizzare più contenuti in contemporanea. Disponibili Apple Car Play e Android Auto.