Positivo all’alcol test, arrestato per omicidio stradale. Incidente avvenuto a Cassino dove morì un 37enne

CASSINO - Il titolare di un’attività commerciale di Isernia è stato arrestato per omicidio stradale, a seguito di un incidente mortale in cui era rimasto coinvolto a Cassino (Frosinone): è risultato positivo all’alcol test. L’incidente era avvenuto sulla via Appia, due le auto coinvolte: la berlina dell’imprenditore e l’utilitaria della vittima, un 37enne del posto. I poliziotti, coordinati dal vice questore Stefano Macarra, hanno effettuato i rilievi per la ricostruzione della dinamica e sottoposto l’imprenditore ai test previsti. Da qui il riscontro positivo per l’alcol test. L’uomo è stato tradotto nel carcere di Cassino.