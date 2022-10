Pratiche automobilistiche con assicurazione gratuita. È l’innovativo servizio lanciato da Sermetra

Documenti dell’auto assicurati gratuitamente: è l’innovativo servizio ‘Pratica Assicurata’ lanciato da Sermetra Net Service Srl e rivolto a utenti e aziende che per un passaggio di proprietà o un’immatricolazione si affidano alle agenzie che usano i servizi del Gruppo Sermetra Holding. L’assicurazione, frutto di una partnership con UnipolSai, copre lo smarrimento, il furto e il deterioramento del Documento Unico di Circolazione: in tutti questi casi, infatti, il cliente potrà rivolgersi alle agenzie aderenti all’iniziativa su tutto il territorio nazionale, contraddistinte dal logo ‘Pratica Assicurata’, per ottenere gratuitamente il duplicato del documento. Le agenzie aderenti all’ iniziativa potranno essere identificate anche attraverso un apposito sito internet.

Quello delle pratiche assicurate è un servizio disponibile presso le sole agenzie che utilizzano la piattaforma informatica di Sermetra Net Service, come spiega Denis Girola, Consigliere Delegato di Sermetra Net Service, che sottolinea: “Pratica Assicurata è solo la prima di una serie di iniziative che stiamo realizzando assieme al partner UnipolSai. E questo perché vogliamo costruire un’offerta sempre più integrata attorno ai servizi automotive grazie ai nostri asset. L’obiettivo è aiutare le agenzie che utilizzano la piattaforma del Gruppo Sermetra Holding, permettendogli così di offrire servizi a valore aggiunto ai consumatori”. E Claudio Belletti, Chief Commercial Officer UnipolSai, aggiunge: “Si tratta di una partnership di valore tra due aziende leader in Italia per i servizi legati alla mobilità. Siamo convinti che questa polizza sarà un’ottima opportunità per offrire un servizio realmente distintivo a tutti i clienti delle agenzie utilizzatrici dei servizi di Sermetra Net Service”.