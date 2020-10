Premio Dekra al sindaco di Genova Bucci. Vince il Road Safety Award 2020 per rifacimento del Ponte S. Giorgio

ROMA - Assegnato al sindaco di Genova, Marco Bucci, Dekra Road Safety Award, il premio speciale che tende a valorizzare le realtà italiane più attive e brillanti nell'ambito della sicurezza stradale. La consegna è prevista il prossimo 27 ottobre, a Milano, in occasione del #FORUMAutoMotive. La scelta è ricaduta su Bucci per quanto ha fatto in qualità di commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi, oggi ponte Genova-San Giorgio sul fiume Polcevera: un'opera costruita "in tempi record, in modo efficiente, innovativo e sostenibile. Un ponte soprattutto sicuro per i cittadini di Genova e per tutti gli utenti che transitano quotidianamente su quel tratto di autostrada".

"Costruire un ponte nei tempi giusti, con i costi giusti, solido e sobrio al tempo stesso - commenta Bucci - è stato l'impegno che ci siamo presi sin dal primo momento, nella consapevolezza che quello che è accaduto il 14 agosto 2018, con la caduta di Ponte Morandi, non deve mai più ripetersi. Genova non si è mai fermata, grazie anche a un sistema viario che, in estrema urgenza, è stato prontamente modificato per garantire la mobilità nonostante l'assenza del Morandi. Oggi, quel chilometro e poco più di strada, che è tornato a unire due lembi della città, è diventato molto di più che un viadotto autostradale.

È divenuto il simbolo di qualcosa di più grande: delle difficoltà che possono essere superate, delle tragedie che si mutano in riscatto, di un Paese che è capace di fare. E di fare bene". Toni Purcaro, Presidente di Dekra Italia e Head of Dekra Region Central East Europe & Middle East, ha ricordato che "l'impegno del sindaco Bucci è un esempio virtuoso di pianificazione urbana che ci avvicina alla Smart City del futuro" . "Il nuovo ponte San Giorgio di Genova - è il commento del giornalista Pierluigi Bonora, promotore di #FORUMAutoMotive - rappresenta un modello di successo e del fare bene di cui l'Italia è capace".