Progetto SciAbile, orgoglio di BMW Italia. Quando l'inclusione diventa un successo

La prima edizione risale al 2003 e, da allora, sono solamente dei numeri positivi ad accompagnare la crescita di SciAbile, il progetto promosso da Bmw Italia in collaborazione con la scuola di sci Sauze d’Oulx Project, in Piemonte, con l'obiettivo di promuovere la cultura, l'inclusione e lo sport. Basti pensare all'incremento significativo dei partecipanti, passati dai trenta di vent'anni fa agli attuali 400, con una presenza sempre più internazionale, o alle 1.850 ore di attività erogate nel corso della stagione 2023/2024, per un totale di oltre 15mila ore (complessive) di lezione di sci gratuite riservate agli oltre 1.500 allievi che presentano circa cinquanta tipologie differenti di disabilità. In particolare, oltre ai coloro che presentano problemi fisici di tipo motorio, sono soliti raggiungere la piccola località montana (conta un migliaio di abitanti e si trova a circa 1.500 metri sul livello del mare, ndr) in provincia di Torino, a pochi chilometri dal confine con la Francia, anche coloro che presentano un deficit sensoriale, come i non vedenti, o alcune sindromi genetiche. Fra le costanti di questa iniziativa ci sono anche le piste piemontesi, da sempre calcate dagli storici protagonisti e dai volti nuovi che si vanno ad aggiungere di anno in anno.

«Quando parliamo di SciAbile – afferma Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato di Bmw Italia – non possiamo non pensare al nostro brand ambassador Alex Zanardi che ci ha ispirato in tutti questi anni e che è stato uno dei promotori di SciAbile e di tante iniziative che hanno arricchito il nostro programma di Corporate Citizenship. La sua figura resta di costante ispirazione per noi tutti i giorni». Tra coloro che nel febbraio del 2025 hanno raggiunto il rinnovato chalet Sincero e il Rifugio Grange Tachier spiccano i nomi di Carlotta Visconti (detta “Cocca”, con il papà Davide come sempre al suo fianco), la storica testimonial del progetto che sarà protagonista di un cortometraggio realizzato dai professionisti della Scuola Holden di Torino, Emiliano Malagoli, pilota di moto e fondatore dell’associazione “Diversamente Disabili”, e lo street artist milanese Flycat. Nel ricco programma di questa edizione è stato impiegato anche il nuovo tapis roulant Baby Rock, mentre per la cena lo chef stellato Gianfranco Pascucci e il pastry chef Fabrizio Fiorani hanno ideato un percorso culinario sensoriale per far riflettere i partecipanti sul tema dell’utilizzo dei cinque sensi.

«Per noi SciAbile ha un significato particolare – conclude Di Silvestre – perché con questo progetto ha avuto inizio il nostro programma di Corporate Citizenship SpecialMente. Noi crediamo che un’azienda moderna, di successo e che vuole essere leader abbia il dovere di restituire valore alla società e iniziative come questa rappresentano davvero un esempio concreto di cosa si possa fare per contribuire ad affrontare tematiche come quelle della disabilità in modo costruttivo».