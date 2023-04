Prospeed firma Autopompa dei VVFF che entra nei parcheggi. Basata su Toyota Hilux 6x6 serve a interventi su auto elettriche

La diffusione delle auto ibride plug-in ed elettriche pure ha creato una nuova problematica per le squadre di pronto intervento e, in particolare, per i vigili del fuoco. Un incendio a bordo di un modello dotato di batteria agli ioni di litio (più o meno grande) non può essere affrontato con i tradizionali estintori né tantomeno con un idrante. Il problema si può aggravare se il fuoco parte all’interno di un garage, la cui limitata altezza (solitamente 190 - 200 cm) impedisce l’accesso ai mezzi speciali dei pompieri, in molte città già attrezzati per intervenire su incendi di batterie.

Ora però, grazie alla creatività della britannica Prospeed Motorsport, i vigili del fuoco hanno la possibilità di entrare anche negli autosilo e portare nelle vicinanze del luogo d’intervento il dispositivo ColdCut Cobra, che - utilizzando a 300 bar un abrasivo sospeso in acqua - può perforare la lamiera del pavimento di una Bev o una Phev raggiungendo così con il getto d’acqua la batteria incendiata e soffocare le fiamme con l’acqua. Questo efficiente veicolo di intervento rapido è costruito su un telaio Hiload a 6 ruote che a sua volta è basato sul pick-up Toyota Hilux opportunamente modificato nel telaio.

La massa totale di questo mezzo dei pompieri sale a 5.600 kg e permette un carico utile di poco inferiore a 3.000 kg. Spicca soprattutto l’altezza ridotta della cabina e dell’allestimento, che si ferma a 185 cm, dunque tale da consentire l’accesso a parcheggi con limitazioni dimensionali che bloccherebbero le normali autopompe.