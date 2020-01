Psa Groupe: arriva in Italia Spoticar, il brand dedicato all’usato. Entro l’anno 160 punti vendita

MILANO - Groupe Psa allarga la sua ‘famiglià con il lancio in Italia di un nuovo brand interamente dedicato all’usato. Dopo il debutto in altri undici mercati europei, approda anche nel nostro Paese il marchio Spoticar, un network che riguarderà la rete di concessionari Peugeot, Citroen ed Opel. «Si tratta di un passaggio che si è reso quasi necessario, è il mercato che lo richiede - ha precisato Gaetano Thorel, direttore generale di PSA Italia - Basti pensare che il comparto dell’usato nel nostro Paese è di gran lunga superiore a quello del nuovo e che circa la metà della transazioni avvengono ancora tra privati, piuttosto che attraverso la mediazione della concessionaria». Entro l’anno saranno circa 160 i punti Spoticar allestiti all’interno delle concessionarie sparse in Italia: ‘’Abbiamo la fortuna di avere già una rete capillare - ha aggiunto Thorel - ed è proprio attraverso questa che lanceremo il nostro ‘quintò brand. Unica eccezione sarà fatta per DS, il marchio premium del Gruppo, per il quale tutto sarà gestito solo ed esclusivamente attraverso i DS store«.

Oltre alle concessionarie, dei veri e propri punti fisici dove poter acquistare le vetture usate dei marchi del Gruppo, è previsto anche un apposito sito web dedicato dove il cliente può scegliere tra una vasta gamma di prodotti, visualizzando le proprie preferenze prima di effettuare la transazione fisicamente presso il punto vendita dedicato. Per quanto riguarda le garanzie, sono previsti tre livelli differenti a servizio del cliente: la garanzia premium, attivabile per veicoli di età da 0 a 4 anni e con chilometraggio al momento della vendita non superiore a 100.000 km; la garanzia advanced per veicoli da 4 a 7 anni e con chilometraggio non superiore a 150.000 km e la garanzia essential attivabile sui veicoli da 7 a 10 anni con chilometraggio illimitato.

Durante lo stesso periodo, i veicoli godono di una assistenza H24, in caso di guasto oppure incidente. Inoltre, attraverso la formula ‘soddisfatto o rimborsatò è possibile sostituire l’usato acquistato entro i 10 giorni lavorativi successivi alla consegna. La sostituzione riguarda un veicolo di pari categoria, cilindrata, energia e prezzo, fatto salvo l’ovvia verifica sulle condizioni della vettura di cui non si è soddisfatti. Tra i servizi messi a disposizione da Spoticar anche una piattaforma digitale per la salute. Spoticar e Europ Assistance offrono MyClinic, un sistema di monitoraggio della propria salute. In caso di un problema di salute grazie ad un algoritmo medico certificato basato su 750 diagnostiche di medicina generale il cliente può fare un’autovalutazione dei propri sintomi oppure rivolgersi ad un medico specialista per chiedere un video consulto medico.

MyClinic offre anche altri servizi come la ‘cartella salutè dove monitorare i propri parametri vitali e il ‘passaporto salutè traducibile in 10 lingue. Il nuovo brand dedicato all’usato propone anche veicoli commerciali destinati a professionisti che possono usufruire di una garanzia estesa a 24 mesi, con chilometraggio illimitato ed assistenza H24 per lo stesso periodo.