Punto addio, stop produzione compatta Fiat disegnata da Giugiaro. Lanciata nel 1993 ha ventuto 9 ml di unità

TORINO - A 25 anni dal lancio e dopo oltre 9 milioni di esemplari prodotti, Fiat Punto - uno dei modelli più popolari in Europa e capace di superare nelle vendite continentali (era il 1997) la Golf - esce di scena con lo stop alla linea di produzione della SATA a Melfi. Presentata nel 1993 con una carrozzeria dalle linee per il tempo molto moderne e funzionali, frutto della creatività di Giorgetto Giugiaro, Punto andò a sostituire l’altra colonna portante della presenza Fiat nei segmenti più popolari, l’iconica Uno. Al lancio il nuovo modello di segmento B, noto col numero di progetto 176, venne proposta con le motorizzazioni benzina Fire 1.1 e 1.3 a cui si aggiunsero le unità 1.6 da 88 cv e 1.4 turbo da 133 cv.

Nel 1997 arrivarono anche le versioni a gasolio 1.7 da 57 e 71 Cv. Nel 1994 alle due carrozzerie previste inizialmente, 3 e 5 porte, si aggiunse una interessante variante cabro realizzata per Fiat da Bertone, un modello che sta già entrando nelle liste delle auto da collezionare. Le generazioni successive sono arrivate nel 1999 (questa disegnata dal centro stile Fiat) e nel 2005 la terza nuovamente ad opera della Italdesign Giugiaro. Quest’ultima serie è stata a sua volta declinata in tre famiglie: la Grande Punto, affiancatao nel 2009 dalla Punto Evo, entrambe sostituite nel 2012 dalla Punto che esce ora di produzione. In dettaglio della prima Fiat Punto sono stati prodotti 3,42 milioni di esemplari, della seconda 2.96 e - infine - di quelle arrivate con la terza generazione 2,67 milioni di unità.