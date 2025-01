Q6 e-tron offroad concept: l’elettrico Audi senza confini. È capace di superare pendenze fino a 45 gradi

PER MARCA

In occasione del week-end di Coppa del Mondo di Sci alpino a Kitzbühel, in Austria, la Casa dei quattro anelli ha svelato Audi Q6 e-tron offroad concept. Un inedito prototipo dotato di due motori elettrici con una potenza complessiva di 517 cv, in grado di superare pendenze fino al 100% grazie agli assali a portale di nuova concezione. Questo veicolo, capace di superare pendenze sino a 45 gradi, sfrutta una soluzione tecnica sviluppata da Audi che garantisce un incremento della coppia alla ruota del 50% e raggiunge una velocità massima limitata a 175 km/h.

Realizzato sulla base del Suv Q6 e-tron 100% elettrico, il Q6 e-tron offroad concept presenta due ponti a portale corredati di quattro semiassi sviluppati ex novo e integrati mediante ingranaggi nei mozzi delle ruote anteriori e posteriori. Inoltre, vanta modifiche parziali ai leveraggi delle sospensioni. «Audi Q6 e-tron offroad concept costituisce una reinterpretazione del tema quattro - ha affermato, a seguito di un primo test drive, il ceo di Audi AG Gernot Döllner - il modello sottolinea il potenziale della nuova piattaforma premium elettrica PPE».