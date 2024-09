Qashqai debutta in Italia al Salone di Torino. Nissan porta la terza generazione del padre di tutti i crossover

Debutto importante in Italia per Nissan al Salone dell'Auto di Torino, dal 13 al 15 settembre, dove porterà la terza generazione di Qashqai, la vettura che ha dato vita al segmento dei crossover nel 2007, quando è stata lanciata sul mercato. Da allora, è stata venduta in oltre 4 milioni di unità nel mondo, di cui 3 milioni in Europa, ed oltre 416.000 in Italia. Dopo la presentazione alla stampa nazionale, che avverrà domani, 13 settembre, alle ore 15:00 presso le sale di Palazzo Madama, per tutta la durata della kermesse motoristica il nuovo Qashqai sarà esposto presso lo stand Nissan in Piazza Castello e disponibile per prove su strada con partenze da Piazza Castello e Piazza Carlo Felice.

L'auto in questione si rinnova attraverso un design più moderno e dinamico, in cui spicca un nuovo frontale completamente ridisegnato, forte di nuovi gruppi ottici. Inoltre, la vettura di segmento C presenta anche nuovi interni realizzati con materiali di qualità superiore e finiture di pregio. Non mancano all'appello degli ausili alla guida più reattivi per un migliore controllo, e nuovi sistemi di connettività che sfruttano la suite Google integrata. Quindi, a fronte di maggiori equipaggiamenti di serie e di nuovi contenuti, il prezzo rimane invariato, visto che le varianti mild hybrid hanno un listino che parte da 31.570 euro, mente le versioni e-POWER hanno un prezzo base di 37.320 euro. Con questi cambiamenti Nissan punta a rendere Qashqai un riferimento nella categoria anche attraverso questa generazione ed anche mediante la tecnologia e-POWER, che offre il piacere di guida tipico delle vetture elettriche e la possibilità di percorrere più di 1.000 km con un pieno di benzina.