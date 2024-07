R5 E-Tech Electric, carrozzeria e interni ispirati a quelli della progenitrice del secolo scorso

Esattamente come avvenuto per la carrozzeria, anche gli interni della R5 E-Tech Electric sono ispirati a quelli della progenitrice del secolo scorso. Parte della plancia riprende dunque elementi che sono nella storia di Renault 5, come la struttura a due livelli di fronte al passeggero, la decorazione trasversale o il design dei sedili, che richiama quello dell’iconica R5 Turbo, con la struttura a forma di H. Ciò detto, netti elementi di distinzione sono stati imposti dall’esigenza di rispettare le tendenze attuali in materia di infotainment e di assistenza alla guida, a beneficio del comfort e della sicurezza attiva.

Gli interni della R5 E-Tech Electric propongono dunque due display di strumentazione (7 o 10 pollici) e infotainment OpenR Link da 10 pollici basato su Android Automotive, racchiusi in un elemento leggermente rivolto verso il guidatore. L’interfaccia si segnala per una grafica specifica e colorata, che include i comandi digitali del climatizzatore, mentre le bocchette di aerazione dal design specifico, i comandi fisici secondari e il portaoggetti si trovano nella console centrale. Bandita la pelle, i sedili sono rivestiti in Denim e i rivestimenti realizzati in tessuto riciclato tra l’85 e il 100%.

Il display della strumentazione da 10,1 pollici (da 7” sulle versioni d’ingresso) presenta tutte le informazioni connesse alla guida, con possibilità di scelta tra cinque visualizzazioni, mentre lo schermo multimediale centrale da 10 pollici di serie su tutte le versioni ospita il sistema operativo OpenR Link con Google integrato per gli allestimenti Techno ed Iconic Cinq. Dà accesso ai servizi di Google Maps, Google Assistant e fino a 50 app disponibili nel catalogo Google Play.

Di spicco, tra le dotazioni, l’introduzione di Reno, un avatar che attraverso l’intelligenza artificiale di ChatGPT (un software programmato per sostenere una conversazione e rispondere a qualsiasi tipo di domanda) non solo risponde a comandi vocali naturali e sostituisce il classico libretto di uso e manutenzione, ma è programmato per gestire anche oltre 200 quesiti frequenti di clienti alla loro prima esperienza con un’auto elettrica. Attraverso la logica predittiva può inoltre consigliare l’utente in base al contesto, per esempio suggerendo di chiudere i finestrini con il climatizzatore acceso o di passare alla modalità di guida Eco quando si presenta una situazione di traffico intenso.

Derivati invece dalla Megane E-Tech (quindi più ricchi rispetto alla media del segmento B) sono gli ADAS disponibili a bordo della nuova R5 elettrica. L’auto dispone dunque di un sistema di guida automatica di livello 2, mettendo a disposizione del guidatore dispositivi di assistenza alla guida come la correzione di traiettoria, la frenata automatica in retromarcia, l’uscita sicura dei passeggeri dall’auto, l’assistente di parcheggio, l’Active Driver Assist che include l’Adaptive Cruise Control con Stop&Go e il mantenimento della corsia.