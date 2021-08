Rally dell'Appennino, un'auto esce di strada e uccide due spettatori: pilota e una vittima erano amici

Tragedia a Reggio Emilia. Due persone sono morte in un incidente durante il Rally dell'Appennino reggiano. E' successo verso le 9 in località Riverzana, territorio comunale di Canossa. Sul posto, la polizia locale Unione Val d'Enza e i carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto successo, oltre all'elisoccorso del 118. Le vittime si chiamavano Davide Rabotti, di 21 anni, di Reggio Emilia e Cristian Poggioli, di 35 anni, di Lama Mocogno in provincia di Modena. C'era un rapporto di amicizia, a quanto appreso, tra uno dei componenti dell'equipaggio della vettura coinvolta nell'incidente e una delle due vittime: Poggioli era amico di uno dei due piloti ed era andato a seguire la corsa da bordo strada.

Tragedia al rally, auto esce di strada e uccide due spettatori

Era in corso la prima prova speciale della giornata. In seguito all'incidente la manifestazione è stata sospesa. Un'auto - secondo le prime informazioni - avrebbe falciato due spettatori, uccidendoli. L'incidente è avvenuto verso le 10,40: panico e caos tra la folla.

La dinamica - Secondo le prime ricostruzioni, a causa della forte velocità e di un terrapieno che ha fatto da rampa, la macchina si è staccata dal suolo e precipitando su una vicina collinetta dove si trovava del pubblico ha investito mortalmente i due spettatori: a quanto si apprende, le vittime sarebbero giovani.