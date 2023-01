Ram 1500 Revolution, svelato al CES 2023 il concept elettrico che ridefinisce il segmento dei pick-up

LAS VEGAS - Era la novità più attesa del Consumer Electronics Show ( Ces) di Las Vegas, anche perché notoriamente gli americani vanno matti per light truck e pick-up. Ma era anche il nuovo modello più temuto da Ford e General Motors che sentono vacillare le posizioni di F150 Lightning e di Gmc Hummer EV nel segmento emergente degli elettrici. Stiamo parlando evidentemente di Ram 1500 Revolution, o meglio del veicolo di serie 1500 Bev che ne deriverà e sarà sul mercato nel 2024. Per svelarlo in prima mondiale all’evento di Las Vegas è volato negli Stati Uniti anche il numero uno di Stellantis Carlos Tavares che ha affiancato nella presentazione Mike Koval Jr., ceo del marchio Ram. Senza mezze misure - nella consapevolezza del valore di questo modello - proprio Koval ha sottolineato come, grazie al modello di serie, Ram supererà le future offerte di veicoli elettrici della concorrenza. «Il concept Ram 1500 Revolution Bev è il nostro segnale più chiaro che siamo per fare qualcosa di straordinario in Ram - ha detto - e indica con precisione dove stiamo andando nel nostro viaggio verso l’elettrificazione».

È il caso del design: Il team di progettazione degli esterni di Ram ha deciso di rivoluzionare il segmento dei pick-up creando un concetto ultra moderno, che evidenzia forza e funzionalità ma che è anche rispettoso dell’ambiente. Con il risultato di un look esterno che è sorprendentemente ‘brutiful’ cioè brutale ma bello. Per ricollegarsi alla reputazione di Ram come leader del pick-up fuoristrada e ad alte prestazioni il concept Revolution Bev presenta un design del frontale integrato con una piastra paramotore e caratteristiche - come il portellone elettrico, le maniglie delle portiere a filo, i gradini laterali elettrici e l pedana posteriore elettrica - che completano l’ampio elenco di innovazioni. Le nuove proporzioni di Ram 1500 Revolution Bev sono ottenute grazie all’innovativa piattaforma STLA Frame EV di Stellantis con nuovi sistemi di sicurezza intelligenti e motori elettrici più piccoli e potenti. Ciò ha consentito ai progettisti di spostare la cabina in avanti e di aumentarne la lunghezza tanto che questo modello introduce una nuova funzionalità: la terza fila con sedili ribaltabili. Il tema del design ‘a diapason’ che caratterizza il frontale è presente anche all’interno del Ram 1500 Revolution Bev Concept, allungando visivamente la lunghezza del cruscotto fino al portellone centrale. Un display touchscreen completo composto da due schermi offre fino a 28 pollici di spazio sullo schermo come fulcro di un interno ricco di tecnologia avanzata. Gli specchietti retrovisori digitali e l’head-up display (Hud) in realtà aumentata (Ar) evidenziano la tecnologia avanzata di bordo. Un volante squadrato in alto e in basso offre impugnature migliorate con comandi capacitivi, schermi digitali e il badge Ram illuminato.

Progettato per ospitare gruppi elettrici di maggiore capacità, questo concept offre il potenziale per future applicazioni ad alte prestazioni. Nella configurazione presentata al Ces può essere ricaricato aggiungendo fino a 160 km di autonomia in circa 10 minuti a una colonnina rapida da 800 Volt CC e fino a 350 kW. Nell’ambito dell’obiettivo di fornire ai consumatori una vasta e crescente gamma di tecnologie all’avanguardia, Ram presenta contestualmente al pick-up un nuovo robot per carica induttiva - il Ram Charger - che renderà la ricarica domestica il più semplice possibile. Rileva la presenza del veicolo nel box e le sue esigenze di ricarica, si posiziona automaticamente e si allinea sotto il veicolo. La capacità di ricarica intelligente consentirà la ricarica durante le ore non di punta, offrendo maggiore comodità e tranquillità agli utilizztori. Il Ram 1500 Revolution BEV Concept è dotato di quattro ruote sterzanti con un massimo di 15 gradi di articolazione ed è progettato per offrire una maggiore manovrabilità del veicolo durante i parcheggi a bassa velocità, su sentieri fuoristrada stretti e aumenta la risposta dello sterzo del veicolo alle alte velocità. Le sospensioni pneumatiche regolabili consentono tre diverse modalità: entrata/uscita, aerodinamica, fuoristrada. Maggiori informazioni sulla versione di serie saranno diffuse nei prossimi mesi.