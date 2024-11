Range Rover Electric, test estremi negli Emirati Arabi. Prototipi messi alla prova in condizioni climatiche difficili

Tutta l'eleganza in condizioni estreme: Range Rover Electric avanza attraverso una fase di sviluppo cruciale, in cui i prototipi vengono testati nei deserti degli Emirati Arabi Uniti a temperature superiori a 50°C. I prototipi della Range Rover Electric si trovano attualmente in uno dei climi più implacabili del mondo, sottoposti ai test più intensi che una Range Rover abbia mai affrontato. Per lo sviluppo della prima Range Rover completamente elettrica, gli Emirati Arabi Uniti sono stati considerati il banco di prova per un rovente esame nel deserto. Le prestazioni e l'efficienza del veicolo sono messe a dura prova per garantire che la temperatura dell'intero sistema di propulsione sia controllata in modo affidabile, garantendone la longevità e l'autonomia ottimali. Range Rover sta sottoponendo il suo nuovo sistema di gestione termica a test rigorosi, a temperature di 50°C e con il 90% di umidità. Nell'ambiente di test a cui sono sottoposte tutte le Range Rover, non c'è posto più impegnativo per un sistema di climatizzazione.

Dalle dinamiche salite nel deserto ai percorsi cittadini riarsi dal sole, nulla è lasciato inesplorato alla ricerca del massimo comfort dell'abitacolo e delle capacità del veicolo. Range Rover Electric dimostra la sua efficienza, superando le prestazioni nei test termici registrate da qualsiasi Range Rover sulla sabbia. Sfidando tutti i limiti, le prestazioni termiche ottimali sono state costantemente mantenute durante tutte le prove severe e prolungate nel deserto. Questo modello beneficia di oltre 50 anni di innovazioni pionieristiche per offrire compostezza e comfort su qualsiasi terreno. Questo ciclo di test di robustezza e durata ribadisce le credenziali di Range Rover, capace di affrontare ogni ambiente anche nell'era elettrica. Il sistema di propulsione elettrica intelligente di Range Rover e l'avanzato Terrain Response creano un'esperienza senza soluzione di continuità, passando senza esitazione dalla metropoli di Dubai al deserto, garantendo capacità che ispirano fiducia.

La distribuzione ben bilanciata dei pesi e un sistema di sospensioni avanzato mantengono senza sforzo il controllo e la stabilità sulla sabbia, lavorando con la massima compostezza. I sistemi di trazione senza compromessi forniscono una coppia istantanea che consente un'accelerazione rapida, reattività e una guida raffinata anche quando si naviga su diverse formazioni di dune. Il nuovo sistema Intelligent Torque Management di Range Rover Electric distribuisce l'attività di gestione dello slittamento delle ruote direttamente a ogni singola unità di controllo della trazione elettrica, riducendo il tempo di reazione della coppia su ciascuna ruota da circa 100 millisecondi ad un minimo di 1 millisecondo, e offrendo quindi un migliore controllo della trazione durante la guida su sabbia fine.