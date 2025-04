Range Rover, un'installazione alla Design Week per celebrare evoluzione del design lunga 55 anni

Lo stile intramontabile di Range Rover protagonista a Milano. Dall'8 al 13 aprile, in occasione della Design Week, l'installazione Futurespective: Connected Worlds, progettata da Range Rover in collaborazione con lo studio di design californiano NUOVA, sarà aperta al pubblico presso Palazzo Belgioioso, in Piazza Belgioioso 2. Si tratta di un'esperienza dinamica, che trasporta i visitatori in due dimensioni temporali, ed offre una narrazione visiva della tradizione del design Range Rover e della sua continua influenza sul modern luxury mediante un viaggio dal sapore cinematografico in due epoche diverse, dagli anni '70 al 2025.

Nello specifico, riproducendo l'atmosfera di un concessionario degli anni '70 e di uno spazio progettato per rispecchiare l'identità contemporanea del brand, racconta la metamorfosi del marchio dal primo bozzetto Range Rover del 1970, fino ai prototipi più recenti. Nel percorso multidimensionale, oltre alle fragranze del luxury brand Aeir, create in esclusiva per Range Rover, ci saranno sonorità integrate, arredi specifici, ed outfit per gli ospiti invitati ad effettuare questa sorta di viaggio nel tempo.