Range Rover Fifty, la serie speciale dei 50 anni. Sarà prodotta in soli 1970 esemplari

MILANO - Cinquant'anni per un'automobile rappresentano un'età di tutto rispetto, un compleanno che merita una celebrazione davvero speciale. E la Range Rover spegne questa autentica «foresta» di candeline con una serie speciale, non a caso battezzata Fifty come recita il nome la cui grafica – firmata dallo stesso direttore del design Land Rover Gerry McGovern – nobilita numerosi dettagli interni ed esterni, dalla targa eslusiva collocata sulla consolle centrale ai poggiatesta, dalla plancia alle soglie illuminate.

Realizzata partendo dalla versione Autobiography – la più lussuosa ed esclusiva della famiglia – con lunghezza standard o a passo lungo, questa specialissima Land Rover sarà prodotta in 1970 esemplari. Un numero che rende omaggio all'anno in cui – esattamente il 17 giugno – fu presentato il primo esemplare di quella che può essere considerata la «madre di tutti i Suv di lusso», nata in un epoca in cui l'acronimo Suv era ancora del tutto estraneo al mondo dell'auto, spinta da un motore V8, con trazione integrale permanente e quattro freni a disco.

Nel frattempo, in mezzo secolo si sono succedute quattro generazioni – sempre più lussuose, performanti e tecnologiche – e altrettanti sono diventati i modelli che sfoggiano il badge Range Rover. Infatti la capostipite ha messo su famiglia, dando origine a un vero e proprio brand nel brand che vanta altri tre modelli in portafoglio: Range Rover Sport, Evoque e Velar, l'ultima nata (almeno per ora).

Tornando alla Range Rover Fifty, ai dettagli estetici esclusivi si aggiungono quattro colori dedicati battezzati Carpathian Grey, Rosello Red, Aruba e Santorini Black. In una nicchia ancor più limitata si annidano poi gli esemplari messi a punto dalla Svo, la «Special vehicle operation» che in genere si occupa delle declinazioni più grintose e che in questo case firma le livree che ripropongono le tinte sfoggiate dalla Range di 50 anni fa, proposte con nomi altrettanto fantasiosi: Tuscan Blue, Bahama Gold e Davos White. Quanto ai motori, alle unità benzina e diesel a 4, 6 e 8 cilindri si aggiunge la P400e ibrida plug-in.