Range Rover Automotive Partner della FISE alla 92ma edizione del Concorso Ippico Piazza di Siena a Roma

Forza e raffinatezza nel legame tra Range Rover e la FISE, una partnership che si consolida alla alla 92ma edizione del Concorso Ippico internazionale Piazza di Siena a Roma, dove la casa britannica è Official Automotive Partner. Dal 21 al 25 maggio, l’iconico ovale di Villa Borghese ospita ancora una volta l'importante competizione equestre di salto ostacoli, in aggiunta all'atteso “Premio n. 3 presented by Range Rover” disputato il 22 maggio.

Esposta all'ingresso, ospiti e spettatori potranno ammirare la Range Rover Sport SV Gaea Curation, della Celestial Collection, un’edizione limitata di cinque curation del Suv britannico, caratterizzata da lavorazioni artigianali. Ispirata alla mitologia greca, con il nome della dea della terra, Gaea, la vettura trae spunto sia dalla terra che dal mare, in un dualismo espresso dal simbolo inclinato che rappresenta un’onda quando incontra la terra. La particolare finitura esterna è in Green Terre Matte. Sotto il cofano è presente il poderoso V8 4.4 litri a benzina Twin-Turbo, associato alla tecnologia Mild-Hybrid per 635 CV e 750 Nm di coppia. Consente alla Range Rover Sport SV Gaea Curation di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi, fino a raggiungere una velocità massima di 290 km/h.