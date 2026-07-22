Range Rover porta il modern luxury a Porto Cervo. C'è il Bespoke Studio: l'atelier nella Promenade du Port

Range Rover con il Bespoke Studio di Porto Cervo, atelier di 350 m2 posizionato nella Promenade du Port, per tutta la stagione estiva integrerà i valori del brand relativi a design, artigianalità ed elettrificazione con la cultura nautica della Costa Smeralda. La multi-location presenta materiali naturali e spazi luminosi contraddistinti da raffinata essenzialità, curati dalla casa di design italiana Molteni&C, dove gli ospiti, fino al 30 settembre, verranno accolti in una suite privata in cui realizzare la personalizzazione dei loro futuri veicoli guidati da esperti di design.
Sempre all'interno del Bespoke Studio è esposto l'esemplare unico, denominato Range Rover Bespoke Pearl of Tay, che è stato presentato ad aprile nel corso della Milan Design Week. Inoltre, Range Rover consentirà ai suoi ospiti, fino al termine del mese di settembre, di scoprire i percorsi panoramici del territorio sulle vetture del brand con il supporto di istruttori professionisti, in modo da poter affrontare un tracciato tecnico in sicurezza scoprendo, nel contempo, le tecnologie delle auto del marchio inglese.
Completa la presenza Range Rover a Porto Cervo un'installazione floreale su più livelli posizionata nel luxury village di Porto Vecchio, che rimarrà fino al 10 settembre e richiama l'esperienza recentemente svelata al Mastery Market di Londra. Infine, si consolida il legame di Range Rover con il mondo nautico, mediante la collaborazione italiana con lo Yacht Club Costa Smeralda (YCCS) per la stagione estiva 2026, che vede le vetture del brand impegnate in un servizio navetta VIP dedicato a soci e ospiti dello YCCS.