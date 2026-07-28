Range Rover protagonista al Monterey Car Week con una classica speciale

In occasione della Monterey Car Week, Range Rover, nella giornata del 14 agosto, esporrà presso l'Auction Preview di RM Sotheby's, situato al Monterey Conference Center, la prima Range Rover SV Ultra realizzata per il mercato statunitense insieme alla Range Rover Classic commissionata appositamente, ed ispirata al design ed al carattere del nuovo modello. Le due auto sono abbinate e verranno battute all'asta. Il modello Classic, prodotto nel 1993, presenta una tinta esterna su misura denominata Titan Silver, una livrea lanciata sulla nuova Range Rover SV Ultra con vere lamelle di alluminio che dà vita ad una superficie riflettente e cangiante, ispirata al metallo liquido.

Inoltre, è equipaggiato con cerchi a tre razze da 16 pollici rifiniti in Satin Platinum Atlas con bordi diamantati a contrasto ed è priva delle finiture laterali esterne, per ricordare le superfici pulite della nuova SV Ultra, una targhetta sotto il cofano sottolinea che rientra nella prima commissione bespoke abbinata. L'abitacolo della Range Rover Classic, realizzato in materiale Ultrafabrics, si caratterizza per la combinazione bicolore Orchid White e Cinder Grey ripresa dalla Range Rover SV Ultra per creare un ambiente dall'estetica curata, con i sedili che presentano lo stesso motivo realizzato al laser e la sofisticata perforazione a mosaico introdotti su Range Rover SV Ultra, mentre le maniglie delle porte sono in alluminio spazzolato. Sotto il cofano la Range Rover Classic nasconde un motore V8 da 3,9 litri abbinato a un cambio automatico a quattro rapporti. Tutto il restauro ha richiesto 2.000 ore di lavoro tra verniciatura, rivestimenti ed assemblaggio finale.