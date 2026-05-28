Range Rover torna a Piazza di Siena, partnership rinnovata per l'evento equestre di Roma con hospitality e test drive

Range Rover rinnova la propria presenza al Concorso Ippico Internazionale Ufficiale di Roma piazza di Siena e conferma, per il secondo anno consecutivo, il ruolo di Official Automotive Partner del CSIO in programma fino al 31 maggio 2026 nella cornice di Villa Borghese. La collaborazione prosegue nel segno della storica partnership di JLR con il mondo equestre e punta a rafforzare il legame tra il brand britannico e i valori delle discipline equestri, accomunati da eleganza, raffinatezza, prestazioni e attenzione al lifestyle. Per l'edizione 2026, Range Rover amplia la propria presenza all'interno della manifestazione con una serie di esperienze dedicate a clienti, appassionati e visitatori. Il cuore dell'attivazione sarà il palco hospitality, che raddoppia le dimensioni rispetto allo scorso anno mantenendo la posizione nell'iconico ovale di piazza di Siena.

All'ingresso dell'area sarà esposta una Range Rover SV Intrepid nella colorazione Sunrise Copper, mentre un ulteriore spazio dedicato al brand sarà allestito lungo viale della Canonica. Tra le novità principali figura l'inedita area test drive aperta al pubblico nella zona del Galoppatoio. Su un percorso con ostacoli artificiali e affiancati dagli istruttori Range Rover Experience, i visitatori potranno provare le capacità dinamiche e off-road dei modelli del marchio, vivendo un'esperienza immersiva pensata per valorizzare comfort, lusso e performance. La presenza del brand sarà visibile anche sul campo gara durante le competizioni del CSIO. Tra gli eventi in programma in occasione della kermesse è previsto anche il «Premio Range Rover». Con questa iniziativa, il brand automotive punta a consolidare il proprio posizionamento nel segmento del lusso contemporaneo e a rafforzare l'associazione con il mondo equestre, da sempre vicino ai valori di esclusività, stile e capacità che caratterizzano il marchio.