Rapida, concept car dell'auto sportiva realizzata dagli studenti dello Ied con Italdesign

Un'auto fuori dagli schemi, dal design audace, che non solo incarna il brivido e il puro piacere di guida, ma li vuole rendere accessibili a una nuova generazione che ama velocità, estetica e libertà. È la nuova Vision Rapida, concepita e realizzata dagli studenti del Master in Transportation Design Ied Torino in collaborazione con Italdesign. Per sei mesi i giovani designer hanno operato come un vero centro stile, collaborando fianco a fianco con i docenti e i mentor di Italdesign. Hanno sfruttato le analisi di mercato e gli studi di benchmark dell'azienda, confrontandosi con professionisti del settore per definire l'architettura di un nuovo modello di grande impatto. L'obiettivo era creare un'auto capace di catturare l'immaginazione collettiva e rispondere alle esigenze attuali del mercato, rivitalizzando il settore delle sportive compatte che oggi non trova proposte.

Gli studenti hanno avuto accesso al grande patrimonio di know-how dell'azienda, tecnologie all'avanguardia e a un network di professionisti di alto livello con i quali confrontarsi per sviluppare un prototipo full-scale, dallo sketch a mano libera fino alla realizzazione del modello fisico nello stabilimento dell'azienda a Moncalieri. «Siamo orgogliosi di presentare Rapida, il frutto di una stimolante collaborazione con Italdesign che si concretizza qui a Torino, un territorio che ha fatto dell'automobile un simbolo di ingegno e creatività" dice Paola Zini, direttrice Ied Torino.

«Gli studenti del Master in Transportation Design dello Ied volevano un'auto in cui riconoscersi e con cui sognareCon Rapida hanno voluto rispondere alla mancanza di quelle piccole sportive che offrivano ai ragazzi degli anni '90 esperienze di guida divertenti e sostenibili dal punto di vista economico», commenta Dario Lauriola, Italdesign exterior designer e tutor.