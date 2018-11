Rc auto, l'assicurazione viaggia su smartphone. Ivass: «Premio legato a comportamento alla guida»

ROMA - Micropolizze su smartphone o Tv, assicurazioni che con il sistema del blockchain rimborsano in automatico un volo in ritardo indipendentemente da quale sia il motivo, polizze che per l'Rc auto sono sempre più legate al comportamento degli automobilisti al volante. Sono queste le principali tendenze rilevate dall'Ivass nel semestre gennaio-giugno 2018 circa le risposte del mercato assicurativo al mutamento dello stile di vita dei consumatori e alle connesse esigenze di copertura.

Tra i fenomeni più evidenti prosegue la diffusione delle micropolizze che propongono al cliente, direttamente sullo smartphone su altri dispositivi mobili, coperture assicurative temporanee, di brevissima durata e calibrate sulle specifiche esigenze del momento, il cosiddetto “instant insurance”. I primi esempi di questo tipo di assicurazioni in Italia sono state ad esempio le polizze viaggio (per assistenza, ritardo del volo, perdita del bagaglio), o quelle infortuni per attività sportive non agonistiche (come ad esempio lo sci per un giorno). Ma l'Ivass sottolinea che ora si affacciano sul mercato anche servizi per elettrodomestici, con persone che assicurano la lavatrice o la lavastoviglie, e per i dispositivi elettronici quali la Tv o lo stereo, o ancora i servizi per chi accende polizze su smartphone e tablet.

Tra le novità di maggior rilievo, l'Ivass cita poi il caso di una micropolizza di tipo parametrico riguardante i voli aerei, che si avvale della tecnologia blockchain per assicurare l'inviolabilità dei dati e assicura il caso di ritardo del volo. L'utente, che abbia già acquistato il biglietto aereo, può attivare via web la copertura entro 15 giorni prima della partenza e, registrata la polizza, il sistema blockchain crea un "contratto intelligente" che gestisce autonomamente i pagamenti.

La garanzia assicurativa è operante per la sola tratta indicata in polizza e l'indennizzo viene effettuato automaticamente non appena il sistema registra il ritardo del volo, indipendentemente dalla motivazione, sia che si tratti di condizioni metereologiche sia in caso di guasti agli aeromobili o per problematiche aeroportuali.

Per quello che riguarda l'rc auto, infine, un fenomeno emergente sono le tariffe comportamentali, in cui il premio al rinnovo è calcolato sulla base di algoritmi che valutano lo stile di guida del conducente, con il monitoraggio di una serie sempre più articolata di parametri e vincoli da rispettare. Tra questi, la percentuale di chilometri percorsi ad una velocità superiore a quella consentita, il numero e l'intensità delle accelerazioni e decelerazioni durante la guida, le curve affrontate in modo aggressivo.