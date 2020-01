Rc auto, polizze più care per 1,2 milioni di automobilisti. Il Lazio la regione dove si fanno più incidenti

Rc auto, quasi 1,2 milioni di italiani avrà una polizza più cara nel 2020. A dirlo è l'osservatorio di Facile.it che ha evidenziato il peggioramento della classe di merito per chi ha avuto un sinistro con colpa nel 2019. In dettaglio, si tratta del 3,76% del campione analizzato (circa 510mila preventivi di rinnovo Rc auto raccolti a dicembre 2019 tramite le pagine di Facile.it), un valore in calo, seppur di poco, rispetto allo scorso anno, quando ad aver denunciato sinistri con colpa erano stati il 3,83% degli automobilisti alle prese con il rinnovo della polizza auto.

A dicembre 2019, secondo l'osservatorio Rc auto di Facile.it, per assicurare un veicolo occorrevano, in media, 536,16 euro, vale a dire il 7,67% in meno rispetto allo stesso periodo del 2018.

Guardando più da vicino il profilo di chi nel 2020 vedrà aumentare il costo dell'Rc auto, la prima differenza che emerge è legata al sesso dell'automobilista; fra gli uomini solo il 3,51% ha denunciato un sinistro con colpa, mentre la percentuale sale al 4,18% se si analizza il campione femminile.

L'età media di chi vedrà peggiorare la propria classe di merito a seguito di un sinistro con colpa è pari a 48 anni; gli assicurati con età compresa tra i 18 e i 21 anni hanno registrato valori più bassi con solo il 2,12% ad aver denunciato un incidente con colpa che farà scattare l'aumento della classe di merito, mentre tra gli over 70 la percentuale sale al 4,83%.

In linea con quanto emerso dall'analisi anagrafica, se si guarda alle professioni dichiarate in fase di preventivo emerge che al primo posto si posizionano i pensionati; sono loro la categoria che, in percentuale, ha dichiarato più sinistri con colpa (4,55%). Al secondo posto si trovano gli insegnanti, con una percentuale pari al 4,25% mentre medici, infermieri e operatori sanitari si posizionano al terzo posto con il 4,09%. Nel senso opposto, invece, si trovano gli studenti (solo il 2,15% vedrà peggiorare la propria classe di merito a seguito di un incidente con colpa), le forze armate (2,92%) e i disoccupati (2,94%).

Analizzando il campione su base regionale emerge che ben 12 regioni hanno registrato valori sopra la media nazionale. Al primo posto si trova il Lazio con il 4,94% degli automobilisti che ha dichiarato alle assicurazioni un sinistro con colpa. Al secondo posto si posiziona la Toscana, dove la percentuale è pari al 4,79%, tallonata da Liguria (4,73%) e Marche (4,50%).

Guardando la graduatoria nel senso opposto, invece, la regione dove, in percentuale, sono stati denunciati alle assicurazioni meno sinistri è il Molise; qui solo l'1,28% degli automobilisti alle prese con il rinnovo dell'Rc auto vedrà aumentare la classe di merito a seguito di un incidente con colpa. Seguono nella graduatoria la Calabria (1,38%) e la Basilicata (1,57%)