Rc auto, polizze false e veicoli non assicurati. Ivass segnala due nuovi siti internet irregolari

ROMA - La distribuzione di polizze assicurative attraverso i siti web www.assicuratisicuri.com e www.polizzainrete.com è irregolare. Le polizze ricevute dai clienti sono false e i relativi veicoli non sono assicurati. I fatti sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria. Lo comunica l’Ivass. Nei siti www.assicuratisicuri.com e www.polizzainrete.com sono indicati i dati identificativi di un broker regolarmente iscritto al Registro Unico degli Intermediari - Rui, tenuto dall’Ivass, ma del tutto estraneo alle attività svolte tramite i siti in questione. L’intermediario ha segnalato i fatti all’Autorità Giudiziaria. L’autorità di vigilanza raccomanda «di adottare le opportune cautele nella valutazione di offerte assicurative via internet o telefono (anche via WhatsApp), soprattutto se di durata temporanea». In particolare, l’Ivass consiglia ai consumatori di controllare, prima del pagamento del premio, che i preventivi e i contratti siano riferibili a imprese e intermediari regolarmente autorizzati e di consultare sul sito www.ivass.it gli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare in Italia (elenchi generali ed elenchi specifici per la r. c. auto, italiane ed estere); il Registro unico degli intermediari assicurativi (RUI) e l’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea; l’elenco degli avvisi relativi ai Casi di contraffazione, Società non autorizzate e Siti internet non conformi alla disciplina sull’intermediazione.