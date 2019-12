Rc auto, si va verso la revisione: nel mirino gli incentivi per gli airbag ai motociclisti

Sarà riformulato l'emendamento sulla Rc auto familiare già approvato dalla commissione Finanze alla Camera. In arrivo quindi una revisione delle norme previste nel decreto fiscale secondo quanto si apprende da fonti di governo. Il decreto dovrebbe tornare in commissione, anche per lo stop per le coperture a diverse modifiche arrivato dalla commissione Bilancio, e in quella sede dovrebbe essere corretta anche la norma che estende la classe più favorevole a tutti i veicoli assicurati in famiglia, anche in occasione dei rinnovi.

Sotto la scure della commissione Bilancio potrebbero finire le misure sul rinnovo dei mezzi destinati all'autotrasporto e per incentivare l'acquisto dei cosiddetti airbag per i motociclisti introdotte nel Dl fisco. Il parere conterrebbe, secondo quanto si apprende, numerose "condizioni", anche soppressive, dettate dal mancato rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Il testo atteso nell'Aula della Camera è quindi destinato a un breve ritorno in commissione Finanze, sia per tenere conto di quanto richiesto dalla commissione Bilancio, sia per apportare le correzioni preannunciate, come quella relativa alla norma sulle fondazioni. E non viene escluso, riferiscono fonti parlamentari, un ritocco dell'ultimora all'emendamento sulle classi di merito rc auto più favorevoli. Potrebbe scattare solamente per i nuovi contratti. Una volta messo a punto il testo, il decreto legge tornerà in Aula dove il Governo potrebbe essere già pronto a porre la fiducia.