Rca auto, scoperti siti online per false polizze. Allarme di Ivass: veicoli non assicurati

MONZA - Diciassette siti per l’acquisto di assicurazioni auto on line fasulli e le auto non assicurate: la denuncia arriva dall’Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), con Federconsumatori Monza e Brianza e Cgil. «Secondo i dati Ivass - precisa una nota - i siti fasulli sono i seguenti: https://automotorca.8b.io/ , https://www.arcadeassicurazioni.it/, http://www.assicuratempo.com/ , http://www.assicuratiora.com/ , https://www.assicurazionemolisana.com/ , http://www.assicurazioni-leone.site/ , http://www.assigeneral.it/ , http://www.direct-attiva.com/, https://goldassicura.com/ , https://www.italbroker.online/ , http://www.lombardia-assicurazioni.eu/ , http://www.milano-brokers.it/ , https://www.online-assicurazione.it/, https://www.paganelliassicurazioni.com/ , https://www.palombinibroker.com/ , http://www.rcrisparmio.it/ , http://www.veroassicura.com/. «Le polizze sottoscritte tramite questi canali sono false, pertanto i veicoli non sono assicurati», ha dichiarato Alessandro Cherubin, presidente di Federconsumatori Monza e Brianza, che ha inoltre spiegato come «Federconsumatori sia pronta ad aiutare quanti siano caduti in questa trappola». I consumatori possono chiedere chiarimenti ed informazioni al numero verde 800-486661.