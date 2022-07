RDS Summer Festival, la Honda in tour: l'intera gamma elettrificata nelle 5 tappe. Regina è la nuova Civic

Per un estate in musica, Honda scende in campo con RDS. La casa automobilistica giapponese è infatti sponsor di RDS Summer Festival, schierata con la gamma elettrificata in alcune delle più belle località estive della penisola. Dopo i recenti eventi di giugno che hanno visto Honda tra i protagonisti della Design Week e del Milano Monza Motor Show 2022, questa volta è il turno di un evento itinerante con l’emittente radiofonica. Saranno in totale cinque le tappe previste, che andranno a fare visita a tutte le località estive più importanti d’Italia, da nord a sud. In occasione di ogni tappa Honda sarà presente con una lounge dedicata, in cui sarà esposta la novità di quest’anno, ovvero la nuova Civic e:HEV Full Hybrid.

Disponibile a partire dall’autunno del 2022, l’undicesima generazione di Civic sarà dotata della sola motorizzazione Full Hybrid. Per comporre la carovana che accompagnerà l’evento, Honda porterà in giro per l’Italia undici auto, a supporto di tutta la squadra del Summer Festival. Spazio ed efficienza saranno garantiti dal nuovo SUV coupè HR-V e:HEV Full Hybrid, che sarà affiancato dalla piccola monovolume sportiva Jazz Crosstar e:HEV Full Hybrid e dal SUV CR-V e:HEV Full Hybrid. Gli eventi, che si svolgeranno tutti durante i weekend, prevedono un’agenda ricca di appuntamenti dal giorno alla notte.

Al mattino del sabato e della domenica, sarà l’RDS Summer Festival ad animare le spiagge con giochi, intrattenimento e musica. Durante queste attività, sarà possibile fare il bagno a bordo dei galleggianti. Honda HR-V presenti in spiaggia. Dal tramonto del venerdì invece, il Festival entrerà nel vivo dello spettacolo a suon di musica con esibizioni live dei più grandi artisti italiani, che cederanno nel finale la scena ai migliori Dj del panorama internazionale.