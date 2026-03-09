Regione Lazio e Aci offrono a giovani fra i 18 e 21 anni corsi gratuti di guida sicura a Vallelunga

E' dedicata ai giovani fra i 18 e 21 anni l’esperienza concreta di guida sicura gratuita promossa dalla Regione Lazio in collaborazione con il Centro di Guida Sicura Aci-Sara di Vallelunga. L'offerta - alla quale possono aderire giovani residenti nel Lazio e in possesso di patente - prevede corsi che si svolgeranno presso il Centro di Guida Sicura di Vallelunga nel comune di Campagnano di Roma in un’area attrezzata dove i partecipanti potranno sperimentare, in totale sicurezza, situazioni di guida che possono verificarsi su strada.

Il progetto è inclusivo: le vetture utilizzate sono equipaggiate con uno speciale kit di comandi adattati, che rende possibile la partecipazione anche alle persone in possesso di patente di guida categoria B speciale. Gli esercizi sono identici per tutti, senza distinzioni, per garantire un’esperienza formativa completa e condivisa. Per partecipare - i posti a disposizione sono 1000 - basta registrarsi sulla piattaforma: https://autodromo.vallelunga.it/public/accredito/lazioalvolante .