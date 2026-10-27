Renault, la 6^ generazione di Clio è Auto Europa 2027. A Ioniq 3 e Gamma gli altri premi

Renault Clio è Auto Europa 2027. La vettura della Casa transalpina ha prevalso in finale su un'agguerrita concorrenza. In lizza per il premio assegnato dall'Unione italiana Giornalisti Automotive (Uiga) c'erano con la macchina della Losanga sei temibili concorrenti: Alpine A390, Bmw iX3, Hyundai Ioniq 3, Lancia Gamma, Volkswagen T-Roc e Volvo EX60. Per regolamento tutte e sei le altre finaliste si sono classificate ex aequo al secondo posto. A Milano le «magnifiche sette» sono giunte dopo una selezione che ha coinvolto un parterre di ventiquattro nuovi modelli, rigorosamente costruiti in Europa e commercializzati tra il 1° settembre 2025 e il 31 agosto 2026 in almeno 10.000 esemplari. Nell'occasione sono stati assegnati altri due importanti premi: quello di Auto Europa 2026 secondo gli Opinion Leader, andato a Hyundai Ioniq 3 e quello di Auto Europa 2026 secondo la Giuria popolare, assegnato a Lancia Gamma.

Nell'albo d'oro della rassegna, apertasi nel 1987 con il premio ad Audi 80, la sesta generazione della compatta d'Oltralpe raccoglie l'eredità di Fiat Grande Panda, vincitrice dell'edizione 2026. Andando a ritroso nei cinque anni precedenti erano risultate prime Jeep Avenger, Alfa Romeo Tonale, Fiat Nuova 500, Peugeot 2008 e Renault Clio V, tutti modelli poi apprezzati dal grande pubblico, a testimonianza anche della validità del premio. A ritirare il riconoscimento Uiga, nella sala convegni Bosch di via Marco Antonio Colonna, c'era Carlo Leoni, responsabile comunicazione di Renault Italia. «Siamo alla sesta generazione, ci fa piacere aver vinto il premio ma siamo ancora più felici del successo commerciale qui in Italia in questa fase di avvio - ha detto il dirigente, commentando la disponibilità di motori termici per la Clio, venduta in Italia con alimentazione benzina, ibrida e bifuel a Gpl -. È la macchina giusta nel momento giusto, soprattutto per il nostro Paese».

La fase decisiva della manifestazione, giunta alla quarantunesima edizione, è stata anche l'occasione per gli organi di informazione specializzati per confrontarsi su importanti tematiche relative alle due e alle quattro ruote: dalla sicurezza al futuro della mobilità, dalle novità attese per il Codice della Strada alle possibili evoluzioni del «green deal» europeo, con posizioni anche aspramente critiche nei confronti delle varie strade intraprese. «La scelta dei giornalisti e degli opinion leader - sottolinea Gaetano Cesarano, presidente Uiga - riflette anche il momento di profonda trasformazione che sta attraversando l'industria automobilistica europea, alle prese con le sfide dell'elettrificazione, della digitalizzazione, del contenimento dei costi e di un quadro normativo in continua evoluzione. Una transizione complessa e spesso più dettata dalle politiche che dalle richieste spontanee degli automobilisti. Le sette finaliste diventano così una sorta di radiografia del cambiamento».