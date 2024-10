Renault 4 E-Tech Electric, una city car elettrica con linee da berlina punta a convertire alle batterie tutti i tipi di pubblico

Uno dei primi manifesti pubblicitari che raccontavano agli inizi degli Anni '60 la rivoluzionaria (per il tempo) Renaul 4L recitava 'Pas d'eau, pas de graissage. Juste un peu d'essence' - cioè niente acqua, niente necessità di ingrassaggio e appena un po' di benzina'. Oggi, con il grande ritorno di questa vera icona della Losanga, anche la necessità di rifornimento passa da 'piccola' a zero, visto che Renault 4 E-Tech Electric funziona solo con l'energia fornita dalle batterie. L'auto attinge al Dna del modello originale reinventandosi come una comoda compatta e versatile adatta alle necessità nostri giorni. 4 E-Tech è più che mai una voiture à vivre, cioè supera il tradizionale concetto di crossover. «E' pronta - come ha sottolineato Gilles Vidal responsabile del design di Renault - all'avventura e crea subito emozione, un rapporto amoroso». Lo fa con il tetto apribile in tessuto, con il suo design retro-futuristico, adattandosi a molteplici esigenze grazie alla modularità e al bagagliaio spazioso. Ed anche tanti dettagli che riprendono la semplicità della 4L degli Anni '60 ma in chiave high tech e con evidente più attenzione alla qualità. Coerente con l'attualità del mondo automobilistico - e con il futuro a breve e medio termine - Renault 4 E-Tech Electric è anche caratterizzata da un condensato di tecnologia al servizio della sicurezza e del confort. Lo dimostrano molteplici Adas, ma anche ciò che contribuisce alla migliore esperienza di guida e della vita a bordo.

Questo con OpenR Link e Reno, l'avatar ufficiale di Renault. La Casa della Losanga con questo nuovo modello elettrico - che affianca la 5 E-Tech Electric - presentata nei mesi scorsi, riconferma ancora una volta la sua volontà di accelerare la transizione energetica democratizzando i veicoli elettrici. Rispetto alla 5 E-Tech Electric l'erede dell'iconica 4L è leggermente più grande e più spaziosa rispetto a quest'ultima, e si posiziona - spiega Renault - come Captur rispetto a Clio. Mentre 5 E-Tech Electric si rivolge ad una clientela che predilige una city car con linee da berlina, 4 E-Tech Electric ha una visione più ampia e punta a convertire all'elettrico tutti i tipi di pubblico, comprese le giovani famiglie (o comunque chi si sente giovane) che preferiscono le linee e l'abitabilità di un suv. Frutto della Renaulution, entra nella gamma elettrica di Renault come il veicolo per tutte le esigenze. Il suo obiettivo ambizioso è chiaramente quello espresso dalla filosofia alla base della sua progettazione: rispondere al maggior numero possibile di utilizzi dei clienti. A riprova della sua versatilità Renault 4 E-Tech Electric presidia il segmento con un inedito rapporto tra volume del bagagliaio e modularità. Ci sono 420 litri di spazio, ma anche la soglia di carico più bassa che mai, oltre a ingegnosi vani portaoggetti, panchetta pieghevole e il sedile del passeggero trasformabile in tavolino, che è una novità assoluta per le auto elettriche.

Oltra all'abitabilità record 4 E-Tech Electric propone - per rendere piacevole la guida, anche in momenti in cui si può sfruttare tutta la potenza elettrica (xx Cv) - grazie alla piattaforma dedicata AmpR Small anche un centro di gravità ribassato, una ottima tenuta di strada con retrotreno Multilink, la funzione One Pedal e l'autonomia fino a 400 km. La batteria è infatti disponibile nelle due varianti da 40 e 52 kWh, così come il motore che eroga 90 o 110 kW (rispettivamente 122 e 150 Cv). Nella prima combinazione, quella con batteria NMC (Nichel Manganese Cobalto) da 52 kWh e motore da 110 kW, l'autonomia in ciclo Wltp arriva fino a 400 km. Questo motore 'd'ingresso' deriva da quello di Megane E-Tech Electric e Scenic E-Tech Electric mentre la versione da 110 kW (150 Cv) è la stessa già disponibile per Renault 5 E-Tech Electric. Con questo propulsore 4 E-Tech Electric scatta da 0 a 100 km/h in meno di 8,5 secondi mentre può viaggiare ad una velocità massima che è limitata elettronicamente a 150 km/h.

«Con 4 E-Tech Electric - ha detto Fabrice Cambolive, ceo della marca Renault - facciamo un ulteriore passo avanti nella democratizzazione dei veicoli elettrici in Europa. Questo modello completa una gamma già molto estesa che comprende Megane, Scenic e la nuova Renault 5 E-Tech Electric». «Mancava un'auto compatta, ma con una bella spaziosità. E ora c'è, con un modello versatile, pratico, modulare e dotato di un grande bagagliaio facile da caricare. Un'auto in grado di adattarsi a tutti gli utilizzi della vita quotidiana. Un'auto elettrica popolare al passo con i tempi, con il massimo della tecnologia utile e del confort».