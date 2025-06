Renault 4 E-Tech, primo modello del brand con il One Pedal. È la quarta modalità di frenata rigenerativa attivabile

Renault 4 E-Tech Electric è il primo veicolo della marca francese dotato della funzione One Pedal. Disponibile a partire dall'allestimento Techno, è la quarta modalità di frenata rigenerativa attivabile, come le altre tre, con i paddle al volante. Questa funzione massimizza la frenata rigenerativa: al conducente basta togliere il piede dall'acceleratore finché il veicolo non si ferma completamente, senza dover premere sul pedale del freno. Funzione molto pratica per affrontare le situazioni di traffico intenso, gli stop e i semafori rossi. Questa modalità si disattiva automaticamente in retromarcia per mantenere la resistenza al minimo, in altri termini la capacità di andare indietro lentamente e in modo fluido, usando esclusivamente il pedale del freno.

Per il conducente sarà così più facile parcheggiare. La funzione si riattiva automaticamente andando a più di 12 km/h. Si disattiva anche nella modalità Snow del sistema antislittamento avanzato Extended Grip. Renault 4 E-Tech Electric può contare anche sul nuovo sistema di frenata dinamica che integra, nello stesso modulo, impianto frenante ed ESP. I vantaggi sono duplici: meno ingombro sotto al cofano ed innesto più veloce della frenata automatica di emergenza (tempi dimezzati).Per ottimizzare il comfort acustico, l'insonorizzazione riprende gli stessi standard alto di gamma dei modelli elettrici Renault lanciati di recente.

Il sistema brevettato smart cocoon è un assorbitore acustico di nuova generazione che isola la batteria dall'abitacolo. È la migliore soluzione oggi disponibile sul mercato. I supporti del motore sono dotati di un sistema di doppio filtraggio che sfrutta la massa del caricabatterie per ammortizzare le vibrazioni acustiche del motore (con una riduzione di 10 dB), contribuendo così alla silenziosità percepita nell'abitacolo. Il parabrezza acustico è di serie su tutte le versioni. Inoltre, il comfort termico dell'abitacolo è garantito dalla pompa di calore, che consente di risparmiare al massimo l'energia della batteria, fungendo da complemento al sistema HVCH (High Voltage Coolant Heater) da 8 kW. Quest'ultimo consente di ottenere una temperatura confortevole in breve tempo dopo l'accensione, a veicolo freddo.

Il pre-condizionamento dell'abitacolo e della batteria, una volta programmato, permette di riscaldare il veicolo e sbrinare i vetri prima della partenza. Dalla resistenza strutturale in caso di impatto allo sviluppo specifico della struttura centrale della culla motore, senza dimenticare le traverse di fissaggio dei sedili pensate per proteggere la batteria, tutto è stato progettato per ottenere i massimi livelli di sicurezza passiva. Renault 4 E-Tech Electric è, quindi, in linea con Renault 5 E-Tech Electric: niente compromessi e standard premium pari a quelli dei segmenti superiori.