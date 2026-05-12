Renault 4 JP4x4 Concept, la beach buggy elettrica. Premiere al Roland-Garros 2026

Renault presenta la nuova Renault 4 JP4x4 Concept, showcar ispirata alle iconiche versioni Plein Air e JP4 della storica Renault 4, che farà il suo debutto mondiale al torneo di Roland-Garros 2026. Il prototipo reinterpreta in chiave contemporanea il concetto di beach buggy, unendo design aperto, spirito libero e motorizzazione elettrica con trazione integrale. Esposta dal 18 maggio nello stand Renault del torneo parigino, la concept car nasce sulla base della Renault 4 E-Tech Electric e rappresenta la quarta interpretazione stilistica del modello dopo FL4WER Power, Savane 4x4 e Vision 4Rescue. Il progetto punta a esaltare la versatilità della piattaforma elettrica del marchio francese attraverso un veicolo pensato per il tempo libero e l'avventura. Dal punto di vista estetico, Renault 4 JP4x4 Concept si distingue per la carrozzeria aperta, priva di capote, con tetto traforato e portellone posteriore abbattibile in stile pick-up.

La tinta Verde Smeraldo perlata richiama le colorazioni storiche della Renault 4 degli anni Settanta e Ottanta, mentre gli interni arancioni creano un contrasto volutamente pop e sportivo. A completare il look ci sono dettagli ispirati al mondo dello sportswear, una tavola da surf sul tetto e skateboard nel bagagliaio. L'abitacolo propone sedili avvolgenti ispirati ai modelli Renault degli anni Settanta, rivestimenti in tessuto su porte e plancia e una nuova consolle centrale flottante. Il concept punta su un ambiente essenziale ma ricercato, progettato senza una netta separazione tra esterno e interno per accentuare la sensazione di libertà e contatto con l'ambiente.

Sul piano tecnico, Renault 4 JP4x4 Concept adotta un secondo motore elettrico al retrotreno che consente la trazione integrale permanente. La vettura dispone inoltre di un'altezza da terra rialzata di 15 millimetri rispetto alla Renault 4 E-Tech Electric standard, carreggiate allargate e pneumatici specifici Goodyear UltraGrip Performance+ da 18 pollici. Secondo Renault, queste soluzioni permettono al veicolo di affrontare senza difficoltà terreni sabbiosi, sterrati e superfici non asfaltate.

Accanto alla JP4x4 Concept, Renault porterà a Roland-Garros anche la nuova Renault 4 Roland-Garros E-Tech Electric in versione Plein Sud con tetto apribile elettrico in tessuto, oltre a Twingo E-Tech Electric e Renault 5 Roland-Garros E-Tech Electric. La serie speciale Renault 4 Roland-Garros arriverà nelle concessionarie entro la fine dell'autunno.