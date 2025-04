Renault 5 E-Tech Electric Roland-Garros, la serie speciale che rende omaggio al mondo del tennis

PER MARCA

Renault 5 E-Tech Electric accoglie una nuova versione speciale, la Roland-Garros, che va ad affiancare le già note Evolution, Techno, Iconic Cinq. L'auto è già ordinabile a un prezzo di listino che parte da 36.400 euro. Una serie speciale, la Roland-Garros, che rende omaggio al mondo del tennis e al Torneo Roland-Garros, appunto. Dotata di personalizzazioni specifiche, la nuova serie speciale mostra un nuovo colore di carrozzeria: Grigio Scisto Satinato, che s'inserisce tra le quattro tinte bi-style proposte.

Tra gli elementi che caratterizzano la nuova versione, si nota la grafica a «Croce di Sant'Andrea», che ricorda l'architettura dello stadio Roland-Garros, mentre le sellerie traggono ispirazione dall'abbigliamento tecnico del mondo dello sport. Sono poi presenti alcuni richiami specifici al mondo del tennis, come la leva del cambio e-pop shifter che si ispira all'impugnatura delle racchette da tennis. All'estremità, proprio come alla base del manico delle racchette, spicca il logo Roland-Garros.

La consolle centrale include un tappetino di ricarica a induzione color terra battuta. Nello stesso spirito, l'abitacolo è completato da tappetini con bordi color terra battuta. Il battitacco in alluminio spazzolato, con la scritta «Roland-Garros Paris», che, a loro volta, presentano la grafica a «Croce di Sant'Andrea». La serie speciale Roland-Garros è disponibile in versione Comfort Range, con motore elettrico da 110 kW (150 CV) alimentato da una batteria da 52 kWh, per un'autonomia combinata che raggiunge i 410 chilometri (ciclo di omologazione Wltp).