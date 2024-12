Renault 5 Turbo 3E, con oltre 500 cv fa rivivere il mito. Il primo unveling in un documentario su Prime Video

Un costruttore di automobili deve sapere innovare, per adattarsi all'evoluzione del settore e per superare i momenti di crisi, come quello che sta interessando attualmente l'automotive. E' proprio questo percorso che viene evidenziato nel documentario Anatomy of a come-back, in onda da oggi, 13 dicembre, su Prime Video, in cui il Gruppo Renault, in quattro episodi, mostra in maniera concreta la sua trasformazione indicata con il termine Renaulution. Nelle varie puntate si passa dalla progettazione di nuovi modelli, come la Renault 5, al lavoro ai box nella scuderia BWT Alpine Formula One Team, fino ad arrivare all'esclusivo reveal di un nuovo modello di serie: la futura Renault 5 Turbo 3E. Nessuno fino ad ora ha utilizzato un documentario per svelare un'auto in procinto di andare in produzione.

Nello specifico, nel quarto episodio, sarà possibile seguire Luca de Meo, ceo del gruppo Renault, Fabrice Cambolive, ceo della Marca Renault, e Gilles Vidal, direttore del design Renault, mentre visitano il dipartimento design per scoprire insieme la futura Renault 5 Turbo 3E. Questa arriverà sul mercato quarantaquattro anni dopo la prima Renault 5 Turbo, e sarà la nuova icona estrema e sportiva del brand, la versione «ipervitaminizzata» della R5 E-Tech Electric, un'auto di grande carattere ed innovazione, che fa parte delle 7 finaliste per il premio Car of the year 2025 e non sarebbe nata senza l'intuizione del ceo di Renault, Luca de Meo, che ne ha voluto fortemente l'entrata in produzione, dopo averla vista sotto forma di prototipo.

Contraddistinta da un design retro-futuristico particolarmente muscoloso, grazie ai passaruota allargati in maniera vigorosa e con una livrea che riprende i colori della versione impegnata nei rally negli anni '80, la nuova Renault 5 Turbo 3E è la rivisitazione in chiave elettrica delle Renault 5 Turbo e Turbo 2, come dimostrano le prese d'aria posteriori; inoltre, presenta un estrattore esagerato ed una parte bassa della carrozzeria pensata per tenerla schiacciata al suolo. La sovrastruttura in carbonio le regala leggerezza e rigidità mentre nelle ruote posteriori nasconde due motori elettrici che le consentiranno di erogare, attraverso il retrotreno, una potenza di oltre 500 CV. Caratteristiche e numeri da sportiva pura, capaci di far tornare in auge il mito della Renault 5 Turbo adattandolo ai nostri giorni, come evidenzia anche il tempo di circa 3 secondi per scattare da 0 a 100 km/h.