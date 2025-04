Renault 5 Turbo 3E, al via le prenotazioni della supercar elettrica compatta

In attesa di vederla esposta nei siti Renault in giro per il mondo e sul 'palco' del Goodwood Festival of Speed dal 10 al 13 luglio 2025, sono state aperte le prenotazioni della nuova Renault 5 Turbo 3E. Personalizzabile a partire dal prossimo anno, con le prime consegne previste nel corso del 2027, la nuova 5 Turbo 3E è stata svelata lo scorso 17 marzo e sarà disponibile ad un prezzo di lancio che parte da 155.000 euro Iva inclusa, escluse opzioni, accessori e scelte di personalizzazione (prezzo al pubblico previsto del veicolo, limitatamente alle prime 500 prenotazioni di ordini prioritari). I mercati di commercializzazione saranno l'Europa (Regno Unito compreso), la Turchia, il Medio Oriente, il Giappone e l'Australia.

I clienti possono inoltre scegliere di acquistare uno dei 1.980 esemplari numerati di Renault 5 Turbo 3E attraverso la compilazione di un modulo del sito Renault del proprio Paese per poi essere ricontattati: firmato il voucher di prenotazione, per un importo di 50.000 euro per l'acquisto prioritario, potranno poi scegliere le specifiche per personalizzare la propria auto (tra cui anche il numero di targa). Basata su una piattaforma in alluminio creata ad hoc e adattata ai suoi obiettivi e prestazioni, Renault 5 Turbo 3E ha dimensioni uniche: 4,08 metri di lunghezza, 2,03 metri di larghezza e 1,38 metri di altezza. Larghezza da supercar e lunghezza da city-car: con le sue prestazioni, nasce la categoria delle «supercar compatte». Renault 5 Turbo 3E è dotata di due innovativi motori posizionati nelle ruote posteriori, che la rendono un'auto a trazione posteriore.

Eroga l'equivalente di 540 CV, con una coppia di 4.800 Nm disponibile in modo ancora più immediato rispetto alle classiche motorizzazioni elettriche. Con sovrastruttura completamente in carbonio, vanta un peso contenuto inferiore ai 1.450 kg e accelera da 0 a 100 km/h in meno di 3,5 secondi. Dotata di batteria da 70 kWh e caricabatterie interno in corrente continua che può accettare fino a 350 kW grazie all'architettura da 800 volt, le bastano circa 15 minuti per passare dal 15 all'80% di ricarica. L'autonomia standard Wltp sarà superiore a 400 km.