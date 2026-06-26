Renault accende l'estate romana: House of Frog celebra il ritorno della Twingo

Prima il grande ritorno alla Milano Design Week, ora un'estate da protagonista nel cuore della Capitale. Renault prosegue il percorso di lancio della nuova Twingo E-Tech Electric trasformando il debutto della city car elettrica in un'esperienza immersiva che intreccia arte, design, musica e intrattenimento. Fino al 31 luglio, l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospita infatti “House of Frog”, uno spazio ideato dall'artista e designer Marcantonio che accompagna il pubblico del Roma Summer Fest alla scoperta dell'universo creativo ispirato alla nuova compatta della Losanga.

L'iniziativa rappresenta l'evoluzione del concept "The frog is back!", presentato per la prima volta durante la Milano Design Week 2026, dove aveva riscosso un notevole successo di pubblico. Forte dell'interesse suscitato dall'installazione milanese, Renault ha deciso di trasferire e ampliare quell'idea nella Capitale, scegliendo uno dei luoghi simbolo della cultura romana per raccontare il ritorno di un modello che ha segnato la storia dell'automobile europea e, in particolare, quella del mercato italiano.

House of Frog prende ispirazione dal caratteristico frontale della nuova Renault Twingo E-Tech Electric che ricorda il volto sorridente di una rana. Da questa somiglianza prende forma un universo immaginario in cui il piccolo anfibio diventa il simbolo della leggerezza, della positività e della mobilità urbana. Marcantonio ha così immaginato un microcosmo popolato da grandi rane, foglie di ninfea giganti e richiami alla natura, dando vita a un'installazione capace di mettere in dialogo il design automobilistico con quello artistico.

Al centro dello spazio espositivo campeggia una grande scultura di rana che dialoga direttamente con la nuova Twingo E-Tech Electric, inserita in una scenografia che richiama la superficie di uno stagno. Elementi naturali reinterpretati in chiave contemporanea e un percorso sensoriale accompagnano il visitatore in un ambiente dove tecnologia e immaginazione convivono armoniosamente. L'obiettivo non è semplicemente mostrare la vettura, ma raccontarne il carattere attraverso un linguaggio emozionale e immediatamente riconoscibile.

L'installazione si trasforma così in un luogo di incontro aperto al pubblico, pensato per vivere l'estate romana in modo diverso. Oltre all'esposizione della city car elettrica, House of Frog ospita infatti un'area bar e lounge che accoglie gli ospiti durante gli eventi del Roma Summer Fest, creando uno spazio dove musica, creatività e socialità si fondono in un'unica esperienza. La scelta dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone non è casuale, ma si inserisce nella strategia di Renault di legare sempre più il marchio a eventi culturali e musicali, proseguendo un percorso che negli ultimi anni ha visto la Casa francese rafforzare la propria presenza in manifestazioni dedicate all'arte e all'intrattenimento come il VIVA! Festival di Locorotondo.

I visitatori possono, inoltre, ricevere un gadget esclusivo ispirato all'universo della Twingo: un piccolo profumatore per auto a forma di rana, anch'esso firmato da Marcantonio, pensato come ricordo dell'evento e parte della linea di merchandising dedicata. Un oggetto che permette di prolungare l'esperienza anche dopo la visita, trasformando un semplice souvenir in un elemento di design.

L'iniziativa rappresenta anche un modo originale per raccontare il ritorno di una delle city car più amate degli ultimi trent'anni. Dal debutto della prima generazione nel 1993, la Renault Twingo ha conquistato il pubblico grazie al suo stile anticonvenzionale e alla sua praticità. In Italia il modello ha riscosso un successo particolare: secondo quanto ricordato dal CEO di Renault Italia Sébastien Guigues, nel nostro Paese sono stati venduti circa 500.000 esemplari, facendo dell'Italia il secondo mercato mondiale dopo la Francia. Ancora oggi circa 150.000 Twingo continuano a circolare sulle strade italiane, testimonianza di un legame che il marchio punta ora a rinnovare attraverso la versione completamente elettrica.

Guigues ha poi aggiunto in merito all’iniziativa romana: «Con House of Frog portiamo Renault fuori dai luoghi tradizionali, per entrare in uno spazio di relazione autentica con le persone, fatto di emozione, creatività e cultura urbana. Twingo E-Tech electric incarna perfettamente questo spirito: è un'icona che torna reinterpretata per una nuova generazione, capace di unire design, accessibilità e piacere di guida in chiave elettrica. Con questo progetto vogliamo offrire al pubblico non solo una vettura, ma un'esperienza che si vive, si condivide e si ricorda».