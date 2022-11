Renault Car Service, quando il tempo è libertà. La casa francese ha ottimizzato tutte le operazioni post vendita con un'App

Un Siamo sempre di corsa e non abbiamo mai tempo. È la vita moderna, soprattutto nella grande città, ma le tecnologie digitali e i professionisti ci possono aiutare. È questa la filosofia che ha portato Renault a mettere a punto il suo Renault Care Service, un insieme di servizi per il post-vendita che si arricchisce costantemente e che si può gestire, per chi lo desidera, completamente in modalità digitale dall’app Mobilize Share. «Vogliamo facilitare la vita alle persone e far guadagnare tempo per le cose veramente importanti», ha detto Raffaele Fusilli, amministratore delegato di Renault Italia, presentando la visione del costruttore in un evento a Roma cui ha preso parte anche l’attore e doppiatore Francesco Pannofino, interprete della campagna radio Renault Care Service. Tra i servizi post-vendita offerti dalla casa della losanga l’auto di cortesia è ben nota: il brand francese l’ha introdotta per i clienti nel 2019 ed è gratuita fino a 20 giorni.

È anche sostenibile per l’ambiente, perché le 1.500 courtesy car Renault diffuse su tutto il territorio italiano appartengono alla sua gamma elettrificata E-Tech. Più innovativo il servizio lanciato quest’estate: il Door to door Valet Service – in pratica un “maggiordomo” che viene a casa o in ufficio a prelevare la nostra auto Renault per portarla in officina e ce la riporta una volta terminati gli interventi di riparazione. Si tratta di una prima assoluta sul mercato italiano apprezzata dai clienti Renault: in 3 mesi sono state ricevute più di 4.000 richieste. Il servizio sarà gratuito fino a gennaio 2023 per chi effettua alcune operazioni invernali in officina.



L’anno prossimo ci sarà un’ulteriore novità: la manutenzione Care Service 24/7. Il cliente potrà effettuare alcuni interventi di manutenzione sulla propria auto videochiamando un assistente della rete Renault che lo guiderà nelle varie operazioni (del tutto gratuitamente). Un’altra opzione prevista per il 2023 è l’assistenza senza fila: il cliente Renault potrà portare l’auto in un’officina della rete Renault e riprenderla quando gli è più comodo, anche “fuori orario” o nei giorni festivi, depositando le chiavi in un locker-cassaforte. Il servizio è gratuito per chi gestisce tutto il percorso online con l’app Mobilize Share. «Sono il soggetto ideale per servizi di questo tipo», ha detto Francesco Pannofino. «Ho una vita frenetica, sono sempre di corsa: negli spot interpreto me stesso. Tra famiglia, lavoro e impegni vari, ben venga tutto quello che ci fa risparmiare tempo».