Renault Estafette Concept, il van elettrico per l'ultimo miglio. Basato sui feedback di operatori professionali e corrieri

Si chiama Estafette Concept e rappresenta la visione di Renault dei futuri furgoni elettrici che preannunciano ciò che sarà prodotto da Flexis, l'azienda fondata dal Gruppo Renault, dal Gruppo Volvo e da CMA CGM Group per rispondere alle sfide della transizione energetica e della logistica dell'ultimo miglio. Sessantacinque anni dopo Estafette che, ai suoi tempi, aveva rivoluzionato il mondo delle furgonette, la casa della Losanga spinge il piede sull'acceleratore nel segmento di van e furgoni puntando sulla nuova piattaforma per i veicoli commerciali elettrici FlexEVan le cui specifiche sono state stabilite in base allo studio delle esigenze, dei feedback e dei suggerimenti degli operatori professionali, con due orientamenti principali: garantire la sicurezza degli addetti alle consegne e del carico e risparmiare tempo. 'Siamo lieti di contribuire a dar vita alla visione del Gruppo Renault e dei suoi partner, il Gruppo Volvo e CMA CGM Group, con un ambizioso obiettivo comune: rivoluzionare la logistica urbana rendendola sostenibile, sicura, integrata nella città e al servizio di tutti, dagli autisti agli abitanti - ha sottolineato Philippe Divry, ceo di Flexis Sas -.

Il concept Estafette Concept è la prima illustrazione di come saranno i veicoli commerciali elettrici del futuro: assolutamente progettati per la città, compatti, connessi, al servizio di consegne al 100% sostenibili'. Pensato per la città, Estafette Concept è al tempo stesso compatto e spazioso. Questo veicolo commerciale 100% elettrico coniuga l'impronta al suolo di Kangoo L2 con l'agilità di Clio ed il volume di carico di Trafic L1H2. Degno erede della mitica furgonetta Renault nata nel 1959, Estafette Concept condivide con Estafette molto più della simpatia dei fari rotondi. Entrambi i veicoli trasmettono innovazione e praticità. Se l'antenata aveva inaugurato per tutti i modelli della marca Renault (veicoli commerciali e autovetture) un'architettura completamente spostata all'anteriore - motore e trasmissione - per liberare volume di carico, la nuova Estafette 4.0 introduce la piattaforma FlexEVan destinata a rivoluzionare l'offerta dei veicoli commerciali. Pensati per facilitare la vita di operatori professionali, autisti, artigiani e commercianti, entrambi i veicoli giocano la carta della compattezza. Spaziosi all'interno e compatti all'esterno, sono in grado di trasportare carichi generosi pur essendo facili da parcheggiare. Entrambi sono dotati di due porte scorrevoli di ineguagliabile praticità e sicurezza.

Progettato per i corrieri, Estafette Concept, che è stato sviluppato basandosi sul feedback di questi operatori professionali e tenendo conto delle loro esigenze, ottimizza lo svolgimento delle operazioni in termini di tempo e sicurezza. Veicolo al 100% connesso, Estafette Concept può contare sull'architettura SDV (Software Defined Vehicle) della piattaforma FlexEVan, sviluppata da Ampere. Essenziale per le prestazioni e la redditività dei veicoli elettrici di nuova generazione, l'architettura elettronica SDV permette di integrare funzioni avanzate, come gli aggiornamenti in tempo reale e la manutenzione predittiva, e contribuisce a ridurre il TCO di circa il 30%.