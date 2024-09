Renault inaugura la nuova “casa” milanese. Uno spazio esclusivo e moderno in cui spicca la R5 Elettrica

Al richiamo della Milano Fashion Week che ogni anno richiama nel capoluogo lombardo frotte di operatori e appassionati provenienti da ogni angolo del pianeta non poteva restare insensibile il mondo dell’auto. Non a caso, Renault Italia ha scelto questa occasione per inaugurare, davanti a un pubblico sofisticato e cosmopolita, il suo “rnlt©”, sigla abbastanza criptica (in realtà, il nome dell’azienda sfrondato dalle vocali) sotto la quale si nasconde il nuovo format al quale la casa automobilistica si affida per trasmettere al mondo esterno i valori del brand e la sua filosofia.

Nonostante a dominare la scena fosse la più intrigante e appariscente – nella sua sfolgorante livrea gialla – novità della Casa francese, la R5 Elettrica che segna il ritorno in chiave post-moderna del modello forse più iconico nella storia del marchio, la nuova location – seconda in Europa solo a quella di Parigi – non vuole essere una concessionaria classica(anche se i clienti potranno beneficiare di tutti i servizi relativi), ma un punto d’incontro con la città, non a caso posizionato in Corso Garibaldi, nel cuore di Brera che, oltre a essere il quartiere degli artisti, è anche uno dei cardini della moda e dell’eleganza meneghine.

Uno spazio esclusivo e moderno, perfettamente coerente con lo spirito del piano strategico “Renaulution”, destinato a raccontare la storia di un marchio in continua evoluzione e frutto di un investimento al quale ha generosamente partecipato anche Renord, la società che da oltre 50 anni rappresenta il Gruppo francese all’ombra della Madonnina.

Altro partner strategico è Gcds, studio di design d’avanguardia che si è affermato nel settore del “New luxury” grazie alla visione e allo spirito innovativo dei fratelli Giuliano e Giordano Calza i quali tra l’altro sono gli autori della coloratissima “capsule limited edition” (t-shirt in jersey, poster d’autore, purificatori d’aria per l’abitacolo e powerbank di design), destinata ad accompagnare il lancio della Renault 5 E-Tech Electric, la quale a sua volta si è “sdebitata” con gli stilisti fornendo l’energia necessaria per illuminare la loro sfilata autunno-inverno 2024-25.