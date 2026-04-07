Renault Group rende omaggio a Louis Schweitzer intitolandogli lo storico sito industriale di Le Mans

Renault Group rende omaggio a Louis Schweitzer, scomparso il 6 novembre 2025, intitolandogli lo storico sito industriale di Le Mans, che assume il nuovo nome di «Manufacture Louis Schweitzer - Le Mans». La decisione è stata ufficializzata oggi dal presidente Jean-Dominique Senard e dal ceo François Provost nel corso di una cerimonia alla presenza delle autorità locali. Il sito, centro d'eccellenza del gruppo per i telai, rappresenta uno dei pilastri industriali di Renault in Francia, Paese confermato come cuore strategico, tecnologico e produttivo dell'azienda. La scelta di Le Mans, stabilimento con oltre un secolo di storia, punta a valorizzare il legame tra tradizione industriale e innovazione, elementi che hanno caratterizzato la gestione di Schweitzer. Entrato in Renault nel 1986 e alla guida del gruppo dal 1992 al 2005, Schweitzer è considerato uno dei protagonisti della modernizzazione dell'azienda.

Sotto la sua direzione sono stati lanciati modelli destinati a segnare il mercato come Renault Twingo, Renault Scénic e Renault Kangoo, è stata acquisita Dacia ed è nata l'Alleanza con Nissan, aprendo una fase di forte internazionalizzazione. Determinante anche la creazione nel 1999 di Auto Chassis International, struttura che ha posto le basi dell'attuale ecosistema industriale di Le Mans, oggi specializzato nello sviluppo e nella produzione di componenti per telai destinati all'intera gamma del gruppo, inclusi i veicoli elettrificati. Nel primo trimestre 2026 il sito si conferma un hub tecnologico avanzato, impegnato nello sviluppo di soluzioni innovative e sistemi automatizzati basati su visione 3D. Un complesso industriale integrato che riunisce ingegneria e produzione, con oltre 1.700 dipendenti e una rete di partner sul territorio.