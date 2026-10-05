Renault, l'esperienza connessa si estende oltre l'abitacolo con la nuova app mobile My Rnlt

L'esperienza connessa di Renault si estende oltre l'abitacolo con la nuova app mobile My Rnlt, pensata per riunire in un'unica interfaccia i servizi digitali dedicati al veicolo e accompagnare il cliente nelle diverse fasi del rapporto con la vettura. Semplice e fluida, l'app mantiene sincronizzati smartphone e automobile, offrendo un accesso rapido alle informazioni sul veicolo e alle principali funzioni disponibili anche a distanza. Nel caso della Renault Megane, My Rnlt diventa una sorta di estensione del cruscotto, permettendo di monitorare e gestire numerose funzioni direttamente dallo smartphone.

L'app consente, già prima della consegna, di seguire lo stato del veicolo e, una volta entrati in possesso dell'auto, di completare rapidamente la connessione e configurare le proprie preferenze. Sono inoltre disponibili informazioni e indicazioni pensate per aiutare il conducente a prendere confidenza con la vettura e con le sue funzionalità, con particolare attenzione anche a chi si avvicina per la prima volta alla mobilità elettrica. Uno degli ambiti principali riguarda proprio la gestione della Renault Megane elettrica.

Attraverso My Rnlt è possibile pianificare un percorso dallo smartphone e inviarlo direttamente al veicolo, passando da Google Maps, così da mantenere la continuità tra telefono e sistema multimediale di bordo. L'app permette inoltre di controllare in tempo reale lo stato della ricarica e l'autonomia residua, avviare la ricarica immediatamente oppure programmarla per un determinato orario e gestire da remoto il pre-condizionamento dell'abitacolo. Dallo smartphone si possono consultare anche alcune delle principali informazioni della vettura, tra cui lo stato di sincronizzazione, il chilometraggio complessivo e il manuale d'uso. A queste funzioni si aggiungono alcuni servizi da remoto, come la localizzazione del veicolo e l'attivazione di fari e avvisatore acustico. Per la gestione della mobilità elettrica, My Rnlt consente inoltre di individuare le stazioni di ricarica nelle vicinanze e di accedere alle funzioni elettriche avanzate, comprese quelle legate alla tecnologia V2L e V2G.

L'applicazione mantiene poi un collegamento diretto con l'ecosistema Renault e con la rete commerciale della Marca. Il cliente può ricevere comunicazioni personalizzate, consigli, informazioni sulla manutenzione, notifiche relative agli interventi, aggiornamenti e indicazioni su offerte o modalità di rinnovo. La gestione della manutenzione comprende anche la consultazione dello storico degli interventi e la possibilità di semplificare la prenotazione degli appuntamenti. La nuova My Rnlt sarà introdotta progressivamente nei Paesi europei e, successivamente, estesa all'intera gamma Renault. L'app è inoltre concepita per poter essere arricchita nel tempo con nuove funzionalità, con l'obiettivo di rendere sempre più continuo il rapporto tra il cliente, lo smartphone e la propria automobile.