Renault, la nuova Mégane elettrica debutta a Torino. Sarà affiancata dalla Twingo E-Tech Electric e dalla Clio Full Hybrid

Debutto italiano per la nuova Renault Mégane E-Tech Electric. La rinnovata berlina elettrica della casa francese sarà presentata in anteprima nazionale al Salone Auto Torino 2026, in programma dall'11 al 13 settembre nel centro del capoluogo piemontese. Il modello sarà disponibile a partire da 33.950 euro, con un posizionamento completamente rivisto rispetto alla precedente generazione. La nuova Mégane E-Tech Electric introduce importanti aggiornamenti sul piano tecnico e tecnologico, accompagnati da un'evoluzione del design e da una forte semplificazione della gamma. Il modello punta così a rafforzare la presenza di Renault nel segmento C elettrico, in un mercato sempre più competitivo. Il frontale è stato ridisegnato e introduce una nuova firma luminosa a losanghe, mentre le proporzioni e l'assetto sono stati rivisti per dare alla vettura un aspetto più dinamico. Sul fronte della propulsione, la novità principale è rappresentata dalla batteria LFP da 67 kWh abbinata a un motore elettrico da 220 CV.

L'autonomia dichiarata arriva fino a 500 chilometri nel ciclo Wltp, mentre la ricarica in corrente continua raggiunge una potenza di 165 kW. Secondo Renault, per passare dal 15 all'80% sono sufficienti circa 24 minuti. Anche la dotazione tecnologica è stata aggiornata. La nuova Mégane dispone del sistema multimediale openR link con Google integrato, del Route Planner specifico per i veicoli elettrici e della compatibilità con Google Gemini. Tra le altre novità figurano il riconoscimento del conducente, la funzione One Pedal e la ricarica bidirezionale. Sul fronte della sicurezza sono disponibili oltre 30 sistemi di assistenza alla guida, con l'obiettivo di rendere l'utilizzo quotidiano dell'auto elettrica più semplice e intuitivo. La nuova strategia commerciale prevede una gamma ridotta a due versioni.

La Mégane E-Tech Electric Esprit Alpine con motore da 220 CV e batteria Comfort Range sarà proposta a 33.950 euro, mentre la versione Techno, anch'essa da 220 CV e destinata alle flotte aziendali, avrà un prezzo di 39.950 euro. La Mégane sarà affiancata nello spazio Renault di Piazza Castello dalla Twingo E-Tech Electric, nuova generazione della storica city car francese, e dalla nuova Clio Full Hybrid E-Tech. I tre modelli rappresentano la strategia della casa francese, che punta su una gamma composta da vetture completamente elettriche e da modelli full hybrid per accompagnare la transizione verso la mobilità a basse emissioni.