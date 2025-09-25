Renault alla Milano Fashion Week con la nuova R4. Inaugurata nello spazio Rnlt il progetto “Style your freedom”

Renault ha presentato a Milano, nel suo spazio Rnlt in Brera, il progetto 'Style Your Freedom', ovvero una mostra fotografica che porta la firma di Nicolò De March, legata alla Fashion Week e che ha tra i protagonisti la nuova Renault 4 E-Tech Electric. L'esposizione ha come tema la libertà, concetto associato dalla casa automobilistica francese alla nuova versione di Renault 4, modello che viene lanciato sul mercato italiano in queste settimane e che reinterpreta in chiace elettrica dell'auto prodotta negli anni '60 e '70. La mostra raccoglie ritratti realizzati durante la settimana della moda milanese, con volti e stili scelti per rappresentare il rapporto tra libertà e identità personale.

Le immagini, accompagnate sono accompagnate da riflessioni scritte e resteranno esposte nello spazio Rnlt di corso Garibaldi fino all'11 ottobre. «Esattamente un anno fa - ha commentato Sébastien Guigues, Ceo Renault Italia - inauguravamo questo spazio, che è stato il secondo nel mondo, dopo Parigi e oggi ancora l'unico in Italia. E' il luogo dove non vendiamo macchine ma piuttosto raccontiamo il nostro modo di vedere la mobilità". Con l'iniziativa, Renault ha voluto collegare il debutto della nuova R4 a un contesto culturale legato alla moda e alla creatività, puntando su un linguaggio trasversale.