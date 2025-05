Renault, nuovo motore Full Hybrid 160 per Captur e Symbioz. Migliorata efficienza ed autonomia in elettrico

Renault rinnova la presenza nell'ambito delle motorizzazioni ibride con il nuovo Full Hybrid E-Tech 160 CV che salirà a bordo dei modelli Captur e Symbioz. Alla luce della seconda posizione nella vendita di auto ibride in Europa, Renault rinnovato il proprio impegno con la famiglia full Hybrid E-Tech, nata nel 2021 grazie agli sviluppi e all'esperienza del marchio in Formula 1, presentando il nuovo motore full hybrid che comprende due elettromotori (un e-motor da 36 kW ed un motorino di avviamento / generatore ad alta tensione di tipo High-Voltage Starter Generator da 15 kW) ed un motore termico benzina 4 cilindri da 1.8 litri e 80 kW, ovvero 109 cv (era da 69 kW, ossia 94 cv il precedente), associati ad una nuova trasmissione multimode intelligente con innesto a denti senza frizione (come nella generazione passata) e ad una batteria da 1,4 kWh (erano 1,2 kWh nella versione precedente).

L'aumento della capacità della batteria ha come risultato un miglioramento dell'autonomia in modalità elettrica, ottimizzando l'efficienza energetica e offrendo ai conducenti una maggiore flessibilità per gli spostamenti urbani e i viaggi brevi. Grazie alla coppia aumentata del 25%, la reattività del motore è migliorata, così come anche la ripresa e l'accelerazione. Inoltre, la frenata rigenerativa permette una riduzione dei consumi: il nuovo motore full hybrid E-Tech consuma 4,4 litri/100 km, erano 4,7 litri/100 km per la motorizzazione precedente. Infine, il progresso tecnologico fatto con questa motorizzazione consente non solo di risparmiare fino al 40% di carburante, ma anche di ridurre le emissioni di CO2, a partire da 99 g/km sia per Captur che per Symbioz.