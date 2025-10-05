Renault, per costruire un nuovo museo cede alcuni suoi gioielli. Asta il 7 dicembre con 20 monoposto F1 e molte rarità

Durante un grande evento che si svolgerà il 7 dicembre nella sede espostiva all'interno della fabbrica Renault di Flins-sur-Seine (vicina a Parigi) lo specialista Artcurial metterà all'asta numerosi lotti della collezione Renault Icons, comprese 20 monoposto di Formula 1 e un centinaio modelli in scala del centro design e per le prove in galleria del vento. La Casa d'aste francese (che fa parte della holding industriale Dassault ) ha confermato che quella che verrà proposta è una collezione senza precedenti, visto che si tratta di numerosi preziosi pezzi che provengono direttamente dalla collezione storica della Losanga. La notizia della vendita segue il recente annuncio di Renault in relazione alla sua strategia per il patrimonio storico, strategia che prevede di realizzare un nuovo spazio espositivo presso l'ex stabilimento di produzione di Flins, inaugurato nel 1952.

Una volta completato nel 2027, il nuovo centro dedicato all'heritage ospiterà circa 600 veicoli Renault, con almeno una copia di ogni modello costruito dal marchio francese dal 1898. La prossima asta di Artcurial, che è stata organizzata per razionalizzare la collezione 'rappresenta un'opportunità forse irripetibile per i collezionisti - spiega l'organizzatore - e una rapida occhiata al catalogo rivela un'abbondanza di auto stradali e da corsa rare e storicamente significative'. Nell'elenco dei lotti sono presenti 20 monoposto di Formula 1, tra cui la Renault RE40-04 del 1983 di Alain Prost, la Lotus 95T con motore Renault del 1984 di Elio de Angelis e la Renault RE30 pilotata da René Arnoux nel 1982. Tra i prototipi che hanno corso a Le Mans va segnala la Renault-Alpine A442 del 1978 guidata da Derek Bell e Jean-Pierre Jarier.