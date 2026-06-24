Renault accende l'estate romana con la “House of Frog” al Summer Fest, riflettori sulla nuova Twingo

Renault accende l'estate romana con «House of Frog», un'installazione dedicata alla nuova Renault Twingo E-Tech electric, l'iconica city-car che a pochi mesi dal debutto ha già raccolto oltre mille ordini suscitando l'interesse dei nostalgici appassionati della «rana» ma anche dei promotori di una guida sempre più green e sostenibile. E proprio per gli amanti del modello, la casa della Losanga ha pensato ad uno spazio immersivo che fino al 31 luglio animerà l'area antistante l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone nell'ambito del Roma Summer Fest. Il progetto, firmato dall'artista e designer italiano Marcantonio, trasforma uno degli appuntamenti culturali più importanti della Capitale in un luogo d'incontro tra design, musica e creatività urbana.

Al centro dell'installazione c'è il concept «The frog is back», presentato per la prima volta alla Milano Design Week 2026 e ispirato alla somiglianza tra il frontale della nuova Twingo elettrica e una rana, simbolo di leggerezza, positività e spirito giocoso. La House of Frog propone ai visitatori un percorso immersivo caratterizzato da grandi sculture di rane, foglie di ninfea e richiami al mondo naturale che dialogano con la city car elettrica francese. Un ambiente pensato per offrire un'esperienza sensoriale e coinvolgente, completata da un'area lounge e da spazi dedicati all'esposizione del modello. L'iniziativa punta a rafforzare il legame tra il marchio e il pubblico attraverso un format che unisce cultura, intrattenimento e mobilità sostenibile.

Durante gli eventi serali del festival gli ospiti potranno inoltre ricevere un gadget ispirato all'universo creativo della House of Frog, una piccola rana-profumatore per auto disegnata dallo stesso Marcantonio. L'installazione rappresenta anche l'occasione per raccontare il ritorno della Twingo in versione elettrica, reinterpretazione contemporanea di uno dei modelli più iconici del marchio che nel tempo è riuscito a conservare il suo carattere accessibile e urbano, oggi riproposto in chiave elettrica attraverso un design dalle linee morbide e un linguaggio stilistico improntato alla semplicità e alla vivacità.