Renault punta sulla manutenzione predittiva con l'app My Renault. Connettività sempre più centrale nella gestione dell'auto

La connettività diventa uno strumento sempre più centrale nella gestione dell'auto. Con l'ecosistema digitale di Renault, basato sul sistema multimediale OpenR Link, debutta una manutenzione predittiva pensata per semplificare la vita degli automobilisti e prevenire guasti o interventi improvvisi. Il sistema sfrutta la connessione cloud del veicolo e gli aggiornamenti software automatici FOTA (firmware over the air) per monitorare costantemente lo stato dell'auto. I dati raccolti vengono analizzati per anticipare eventuali necessità di manutenzione e informare il conducente tramite notifiche personalizzate e servizi digitali collegati all'applicazione My Renault. Attraverso l'app, i clienti possono consultare il calendario degli interventi e lo storico delle manutenzioni del veicolo, programmando con facilità un appuntamento in officina nel momento più opportuno. L'obiettivo è evitare dimenticanze o interventi tardivi, gestendo in modo più efficiente tagliandi e controlli periodici.

Il sistema prevede anche notifiche automatiche nel caso in cui vengano rilevati eventi che richiedono attenzione. In queste situazioni il conducente riceve avvisi tramite e-mail, sms o direttamente sull'app My Renault, con la possibilità di consultare le guide utente o contattare rapidamente l'assistenza. Dalla stessa piattaforma è inoltre possibile controllare in tempo reale lo stato di salute dell'auto, con informazioni aggiornate sui principali parametri del veicolo. Uno degli aspetti più innovativi riguarda la previsione dell'usura dei componenti. Gli algoritmi sviluppati da Renault analizzano i dati di utilizzo per stimare il livello di consumo di parti soggette a deterioramento, come l'impianto frenante o la batteria, suggerendo eventuali sostituzioni prima che il problema si manifesti concretamente. Queste funzioni sono integrate su modelli dotati del sistema OpenR Link, tra cui il suv di segmento C Renault Austral. Il modello rappresenta uno dei pilastri dell'offensiva tecnologica del marchio francese e combina motorizzazioni ibride E-Tech con un'architettura digitale evoluta, caratterizzata dal grande display verticale del sistema multimediale e dall'integrazione nativa dei servizi Google.

Su Austral la connettività consente non solo aggiornamenti software automatici e funzioni di infotainment avanzate, ma anche un dialogo continuo tra vettura, conducente e rete di assistenza. La manutenzione predittiva rientra proprio in questa logica: trasformare l'auto connessa in una piattaforma capace di anticipare le esigenze del cliente, riducendo tempi di fermo, costi imprevisti e complessità nella gestione del veicolo. L'obiettivo, secondo Renault, è passare da una manutenzione reattiva - che interviene solo dopo la comparsa di un problema - a un approccio preventivo basato sui dati. Una strategia che riflette la crescente digitalizzazione dell'automobile e il ruolo sempre più centrale del software nell'esperienza di guida.