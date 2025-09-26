Renault R4 E Tech, la nuova icona senza tempo in mostra al salone Auto di Torino
Renault R4 E Tech, la nuova icona senza tempo in mostra al salone Auto di Torino
Renault alla Milano Fashion Week con la nuova R4. Inaugurata nello spazio Rnlt il progetto “Style your freedom”
Al Salone dell'auto di Torino, Renault è presente con la R4 E-Tech, un'icona del mondo automotive che dal debutto nel 1961 al 1992 ha attraversato generazioni e cambiamenti storici senza perdere attualità. Definita dal suo creatore 'l'Auto Blue Jeans' per versatilità e stile, ha conquistato oltre 8 milioni di clienti in più di 100 Paesi, inclusa l'Italia, dove furono prodotti oltre 41.000 esemplari. Compatta, connessa e spaziosa, R4 E-Tech Electric reinterpreta in chiave retro-futuristica lo spirito avventuriero dell'antenata, incarnandone tutti i valori, a partire dalla straordinaria versatilità. Vero «veicolo blue jeans» è progettato sia per gli spostamenti quotidiani, sia per le gite fuori porta, i viaggi in famiglia ed anche le avventure su strada.
Il design esterno strizza l'occhio all'icona degli anni Sessanta per numerosi dettagli rivisitati e modernizzati: calandra, cofano, finestrino posteriore, fari a forma di pillola. Il frontale risalta agli occhi da subito: la calandra è costituita, infatti, da un unico componente monoblocco di 1,45 m, con due fari rotondi e un bordo che, come il logo Renault posizionato al centro, è illuminato senza interruzioni del tratto luminoso, una novità assoluta per un costruttore automobilistico. Una voiture à vivre capace di tradurre in elettrico la stessa promessa di libertà di sempre e che oggi affronta un'ulteriore sfida: contribuire su scala europea alla democratizzazione dei veicoli elettrici.
Accanto a R4, torna al Salone Auto Torino Renault 5 E-Tech Electric, city car del segmento B sviluppata con Ampere, specialista nei veicoli elettrici intelligenti. Fedele allo spirito rivoluzionario che la rese un'auto di massa negli anni '70, oggi si presenta come una soluzione sostenibile, accessibile e circolare, pensata anch'essa per democratizzare l'elettrico in Europa.