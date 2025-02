Renault a Rétromobile 2025: tra passato e futuro, un viaggio nelle icone della Marca

PARIGI – La 49ª edizione di Rétromobile si prepara ad accogliere gli appassionati di auto d'epoca con una delle esposizioni più attese dell'anno. Tra i protagonisti dell’evento ci sarà sicuramente Renault. Forte di una storia centenaria, ricca di successi commerciali e innovazioni tecnologiche, la Casa francese porta sul palco del salone parigino un affascinante dialogo tra passato e futuro attraverso otto modelli iconici. Ogni auto storica sarà affiancata dalla sua reinterpretazione contemporanea, che esprime al meglio la capacità del marchio di evolversi senza tradire le proprie radici.

Lo stand Renault, allestito su un'area di 605 metri quadrati, offre ai visitatori un'esperienza immersiva tra modelli leggendari, del presente e del futuro. Tra le vetture più attese spicca la Renault Filante Record 2025, una monoposto elettrica che raccoglie l'eredità della Renault 40 CV des Records, protagonista negli anni Venti di incredibili imprese nel mondo della velocità. Spinta da un motore da oltre 9.000 cm³, questa vettura stabilì diversi primati, tra cui il record di velocità di 190 km/h nel 1926. Oggi, il suo spirito rivive in una concept car dalle linee futuristiche, sviluppata per ottimizzare l'aerodinamica e massimizzare l'efficienza. Dotata di tecnologie avanzate e all’avanguardia come lo sterzo e la frenata elettronica, punta a stabilire nuovi record nel mondo delle auto elettriche.

Ma Renault non si limita alla ricerca dell'efficienza e dell'innovazione. Il suo sguardo è rivolto anche al grande pubblico e agli appassionati di modelli iconici che hanno segnato la storia dell'automobile. In questo contesto, spiccano le nuove versioni elettriche di due vetture amatissime: la Renault 5 E-Tech Electric e la Renault 4 E-Tech Electric. La prima, recentemente eletta Auto dell'Anno 2025, riprende il design dell'originale Renault 5 vera icona degli anni ’70 e ’80 e prodotta in quasi 9 milioni di esemplari. Grazie a un'autonomia fino a 410 chilometri e un sistema avanzato di infotainment con Google integrato, la nuova Renault 5 si propone come un'auto perfetta per chi desidera uno stile che prende ispirazione dal suo passato fondendolo con tecnologie all'avanguardia.

Un'altra protagonista che si può ammirare a Rétromobile è sicuramente la Renault 4 E-Tech Electric. Questo modello riprende la filosofia della storica "blue-jeans car" progettata nel 1961 per offrire un'auto accessibile e versatile. Con il suo spirito avventuroso e la capacità di adattarsi a ogni tipo di strada, la Renault 4 ha segnato un'epoca ed è diventata un simbolo dell'automobile popolare in tutto il mondo. La sua reinterpretazione moderna non solo conserva le linee essenziali dell'originale, ma le aggiorna con un motore elettrico al 100% e un'autonomia di 400 chilometri rendendola, di fatto, una compagnia ideale per la mobilità urbana.

Tra le vetture più originali presenti a Parigi, la Renault 17 TS occupa un posto speciale. Lanciata nel 1971, questa coupé sportiva si distingueva per il suo design innovativo e le soluzioni stilistiche uniche, come il roll-bar a vista e le caratteristiche tendine laterali. Nel 2025, il designer Ora Ïto ha deciso di reinterpretarla con un progetto di restomod che trasforma il modello in una moderna auto elettrica, mantenendo il fascino delle linee originali e arricchendole con materiali pregiati e tecnologie di ultima generazione.

L'edizione 2025 di Rétromobile non è altro che il primo dei grandi eventi che vedrà Renault assoluta protagonista. Il marchio francese celebrerà la sua storia nel mondo delle competizioni in tre eventi che si svolgeranno nel corso dell’anno.Il primo appuntamento sarà il Gran Premio di Francia Storico, in programma ad aprile sul circuito di Le Castellet, dove sarà celebrato il ventesimo anniversario della vittoria del titolo mondiale di Formula 1 conquistato da Renault nel 2005 con la R25 guidata da Fernando Alonso. Durante l'evento, saranno esposte sedici monoposto storiche e tre di queste prenderanno parte a una parata.

A maggio l'attenzione si sposterà sul circuito di Val de Vienne per Sport & Collection, un'occasione imperdibile per gli appassionati di velocità e auto classiche. Qui, i modelli storici della collezione Renault saranno esposti e disponibili per test drive esclusivi. Infine, il terzo grande evento dell'anno si terrà a ottobre in Corsica, dove si celebrerà il quarantacinquesimo anniversario della Renault 5 Turbo e il quarantesimo della vittoria di Jean Ragnotti al Tour de Corse.